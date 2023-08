Carla Morrison lanza tema en inglés

Después de su actuación en Good Morning America a principios de esta semana, la artista nominada al Grammy, Carla Morrison, estrena su primera canción en inglés Everything Was For Love a través de Cosmica Artists.

La melodía sirve como tema principal del documental Con esta luz, que captura los esfuerzos trascendentales de la Hermana María Rosa Leggol, quien dedicó toda su vida a cuidar a las mujeres y niños escapando de la pobreza y la violencia en Honduras

La pista encarna la naturaleza triunfante del propio viaje de Carla mientras honra la vida de una amada líder de la comunidad hondureña.

La actuación de Carla en Good Morning America la vio interpretar su canción Encontrarme, así como una interpretación de Todo fue por amor.

La aparición consolidó el gran alcance de Carla dentro de la música.