Captan a vendedora de cerveza bailando en Pal' Norte y se vuelve viral

Entre la emoción y la diversión, una vendedora de cerveza fue captada bailando y cantando en el festival Pal' Norte que se celebró este fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

Y es que al escucharse la voz de Carin León, quien era uno de los invitados al festival, la trabajadora no pudo contener su emoción cantando y sacando a relucir sus pasos de baile al ritmo de 'La boda del Huitlacoche'.

"Como cuando ponen tu canción favorita", es la frase que acompaña al video que ya suma más de 2 millones de reproducciones en TikTok.

Además de Carin León, otros artistas que estuvieron presentes fueron Twenty One Pilots, The Killers, Billie Eilish, Ximena Sariñana, José Madero, Plastilina Mosh, Kurt, The 1975, Miranda, entre otros.