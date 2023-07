Capi Pérez confiesa que Rocío Sánchez Azuara lo metió en problemas con sus jefes en TV Azteca

El comediante y conductor de TV Azteca, Capi Pérez, estuvo en el programa de la Burrita Burrona y Turbulence, en donde contó experiencias que le han ocurrido en el ámbito laboral.

Capi sorprendió al contar que una vez Rocío Sánchez Azuara se molestó con él después de que hizo una parodia de su programa.

"Una vez hicimos una parodia, ya ves mis parodias muy cotorronas, cero llevadas. Hice una parodia de Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando un respeto y un beso. La señora no le gustó mi parodia de su programa", dijo Capi.

"No tiene nada de malo que no le guste, no es monedita de oro, pero ella se quejó con los altos mandos, hicieron una cita con los altos mandos, un careo, y ahí me dijo lo que me merecía que dijera", agregó.

"Entonces ya no hicimos más parodias de ese programa", concluyó.

El conductor recordó que la situación ocurrió hace aproximadamente cinco años.