Capacitan a propietarios de quintas para evitar clausuras

entro del programa de Servicio Responsable, se capacitó a propietarios de quintas, pues durante el verano se incrementa hasta en un 30 o 40 por ciento el número de clausuras por irregularidades, entre las cuales está que haya menores de edad consumiendo alcohol.

También se ha detectado que, ante los operativos que se hacen en Torreón, las fiestas han migrado a Matamoros, pero allá también tiene injerencia el área de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas.

En el marco de las vacaciones por Semana Santa, dio inicio la décima primera generación del programa Servicio Responsable, dirigido al personal de la Asociación de Quintas.

César Alvarado, coordinador de Padrones en la Secretaría de Finanzas de Coahuila, explicó que se mantiene el operativo Cero Tolerancia, donde se sectoriza la ciudad, la mayoría de las quintas se ubican en el suroriente y norte.

Indicó que todas las quintas de esta asociación cuentan con su licencia de funcionamiento y permiso de alcoholes cuando realizan algún evento, sin embargo, reconoció que en los operativos suele encontrarse sitios que no están dentro de la Ley, donde hay menores de edad consumiendo alcohol y se cobra un precio por entrada.

En este sentido, dijo que se capacita en este programa para que no se sobreexplote el giro, sino que la finalidad sea realizar un evento social sin cobros, y evitar clausuras por no cumplir con sus obligaciones, en términos de horarios, permisos, etc.

Indicó que el Municipio regula el permiso de funcionamiento. En el caso de los menores, interviene la Pronnif para llamar a los padres de familia y les brinda charlas, así como apercibimientos por la omisión de cuidados.

En lo que va del año van seis clausuras en quintas irregulares, pero en verano sube hasta un 30 o 40 por ciento este tipo de problemas.

Servicio Responsable suma 376 capacitados de 80 establecimientos en 11 generaciones.