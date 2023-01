Caos y malos tratos a usuarios en Infonavit en Torreón

Usuarios del Infonavit denunciaron el retraso, desorganización y malos tratos en el Infonavit de Torreón, donde han tenido que esperar horas para hacer cualquier tipo de trámite, ante la falta de información y los malos tratos del personal, incluso del gerente Marco Ríos.

Debido a que se amplió el plazo para la conversión de los créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, derechohabientes acudieron pero están formados desde las 8 de la mañana sin que la fila avance.

En el interior, el gerente Marco Ríos manifestaba a algunos usuarios que no en todos los casos es conveniente dicha conversión, pero se molestó cuando una mujer se acercó para comentarle del retraso y falta de atención.

“Usted viene a pelear, yo no sé si hay sistema o no”, le dijo cuando la usuaria le comentó que en la entrada le dijeron que no había sistema y señaló que la página de internet no depende de la gerencia.

Cuando este medio de comunicación le interrogó sobre la demanda en el servicio el gerente del Infonavit dijo que no está autorizado para dar información, “pregúntele a la gente, yo no puedo decirle nada”, respondió.

Otras personas que estaban formadas se quejaron de que es una sola fila para todos los trámites, pero algunos casos son más tardados que otros porque una de ellas solo iba a que le dieran el número de contrato para entrar al portal, el que por cierto está caído en pleno inicio de año.

Los quejosos señalaron que el personal del Infonavit debería de dar mejor atención “en lugar de salir a ver qué trámite vamos a hacer para agilizar todo están todos sentados allá adentro, solo dejan pasar a sus conocidos y nosotros aquí en el Sol”.