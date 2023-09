Canterano de Atlas Edyairth Ortega se defiende ante castigo de 4 años por doping

El canterano del Atlas, Edyairth Ortega ha mencionado que la prueba por la que lo acusan de doping se perdió once días, y de ahí quiere basarse para que se le quite el castigue o se reduzca.

El volante fue castigado por cuatro años porque en su orina se encontró Nandrolona 19, lo cual él niega que se haya consumido y hará hasta lo último porque su nombre se limpie.

En entrevista con David Medrano en su canal de YouTube, Edyairth Ortega contó que cuando le tomaron la muestra en un hotel de Querétaro, previo al juego, empezó su martirio.

"El 4 de marzo del 2022, previo al juego contra Gallos, el de la gran bronca, comenzó el problema, Llegó la gente a tomarme la muestra y yo seguí jugando, todo iba en paz", recuerda.

El volante estuvo presente en el plantel que fue bicampeón con el Atlas, siguió jugando "hasta que me llaman del club y me comenzaron a cuestionar, a hablar de la sustancia, me preguntaron qué me metí, que me inyecté. Me ofrecieron aceptar para que el castigo fuera de un año, y yo no quería eso en mi historial, pero ahora que lo pienso, hubiera aceptado…".

El club lo dejó de llamar, y consiguió un abogado. "Encontró que perdieron la prueba por once días. El día que la tomaron la debieron mandar a Cuba y no lo hicieron. No saben contestar por qué la mandaron hasta once días después. Ellos dicen que llegó sellada y que llegó bien, para ellos no hay error".

Edyairth Ortega ya sabe de la resolución, sufrió el juicio "donde me trataron muy mal", pero "no hay a darme por vencido, mi abogado dice que hay posibilidades de salir limpio, o por lo menos que el castigo sea de menos años".