Cantante lagunero cumple promesa a sus padres

El talento musical de la Comarca Lagunera es grande y siempre está latente.

Dentro del gremio local, figura Robert Gonman, quien lucha por sus sueños musicales, a la par que realiza otras actividades como laborar en un centro comercial.

Robert visitó El Siglo de Torreón para presentarse en El Sonidero Lagunero, programa que apoya a todas las estrellas de la región.

Luego de interpretar algunas melodías, Robert se mostró muy contento de ser parte del citado programa de "El Defensor de la Comunidad".

"Me da mucho gusto que como talentos de aquí nos den la oportunidad de poder mostrar nuestras habilidades vocales en El Sonidero Lagunero", contó.

Robert contó que comenzó en los escenarios gracias a una rondalla de una iglesia.

"Mi hermano hizo una rondalla, luego hicimos un grupo de pop que convertimos en Sonora, se llamaba Inspiración Lagunera.

"Paré dos años y retomé la música de solista en concursos o presentaciones, no quise quedarme con la inquietud de seguir adelante, porque yo les prometí a mis fallecidos padres que lucharía por destacar en a la música, ya que a ellos les encantaba", reveló.

Durante la charla, el intérprete se definió como un, "cantante de karaoke". Le gustan los temas de regional mexicano.

"A mí me encanta estar en concursos. Ahora no tengo proyecto con grupo, sin embargo, la cantada me fascina. Creo que nos ha ido bien. Estoy escalonando poco a poco", sostuvo.

Reconoció Robert que no ha estudiado música, pues su aprendizaje se lo ha dado la vida misma.

"No he entrado a clases, a que me enseñen o algo. Todo ha sido lírico. Ensayo las canciones con mi propia voz y trato de meterles mi propio estilo".

Además de cantar, Gonman mencionó que trabaja en un centro comercial y en una miscelánea, "que afortunadamente eso nos da de comer".