'Cantan' los Mariachis de Guadalajara ante Acereros de Monclova

Frank Duncan y tres relevistas de los Mariachis se combinaron en la lomita para lograr una blanqueada y Guadalajara venció este miércoles 3-0 a los Acereros de Monclova para emparejar la serie.

Después de permitir 17 carreras en el juego del martes, el pitcheo de los Mariachis (10-13) ofreció una demostración de coraje y pundonor frente a la artillería de los Acereros (10-13) y consiguió su primera “lechada” de la temporada 2023.

Duncan (2-2) estuvo intransitable durante seis innings y se llevó la victoria. Toleró cuatro hits, sumó cinco ponches y otorgó una base por bolas. Esteban Haro, Miguel Vázquez y Jonathan Aro trabajaron una entrada cada uno para completar la obra. La ofensiva de los tapatíos tenía una tarea complicada, pues enfrentó a Nick Tropeano (2-1), quien abrió por los visitantes y colgó tres ceros, pero en el cuarto rollo se le descargaron las baterías.

Randy Romero abrió con infieldhit por las paradas cortas y enseguida José Guadalupe Chávez empalmó doblete al jardín derecho… Romero trató de irse desde la inicial hacia el pentágono, pero fue puesto out. Ricky Álvarez mantuvo vivo el ataque y conectó jonrón por el prado izquierdo; Xavier Batista disparó doblete al bosque central y tras una línea a la antesala de Andrés Martín a la antesala para el segundo out, Rusney Castillo respondió con sencillo impulsador al central, poniendo la pizarra 3-0.

Monclova gestó dos amenazas durante el encuentro y estuvo muy cerca de anotar. En el quinto capítulo colocaron dos corredores en base con un out, pero Duncan salió ileso del problema al dominar a Carlos Figueroa con rola a primera base y luego ponchó a Edson García. En el noveno episodio, “La Furia Azul” le puso drama a la batalla frente a Jonathan Aro. Tras un out, Steven Moya y Efrén Navarro ligaron hits; Alex Mejía sacó una rola a las paradas cortas y los Mariachis sólo pudieron sacar un out en la intermedia…

Juan Pérez recibió pasaporte y las bases se llenaron de Acereros. Logan Moore vino a la caja de bateo en medio del suspenso, pero Aro se impuso, al poncharlo para lograr el tercer out y apuntarse el salvamento.

El último juego de la serie se realizará en el Estadio Panamericano Beekon, a partir de las 19:30 horas. Los serpentineros anunciados son Amílcar Gaxiola (0-1) por los locales y Francisco Ríos (1-2) por los monclovenses.