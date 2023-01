Cañeros de Los Mochis remonta para vencer a Mayos

Con un rally de cuatro carreras en la novena entrada, los Cañeros de Los Mochis vinieron de atrás para ganar 5 carreras a 2 el primer juego en Navojoa y conseguir su tercer triunfo en la serie de playoffs.

La emoción llegó al juego desde el cierre del primer episodio; los Mayos tenían hombre en segunda e Ian Sagdal conectó sencillo al derecho, Justin Dean tomó la pelota y realizó un tremendo tiro para poner out a Raico Santos en home. La pizarra logró encenderse en la apertura de la tercera entrada; con un out y hombres en segunda y tercera Isaac Rodríguez elevó al central para que Bruce Maxwell anotara.

Los Mayos por su parte consiguieron darle la vuelta al score en la cuarta; Ian Sagdal inició con doblete y Alán Sánchez lo imitó para empatar el juego, luego vinieron par de imparables de Olmo Rosario y Zach Kirtley, este último produjo la del despegue.

Con su último aliento los Cañeros consiguieron robarse el juego; Justin Dean obtuvo base y luego avanzó hasta tercera en hit de Rodolfo Amador, siguió al bat Yasmany Tomas y elevó al derecho para que Dean anotara la del empate. Tras hit de Lagrange y out a Villegas, Antonio Garzón sustituyó a Sasagi Sánchez y Bruce Maxwell lo recibió con tremendo cuadrangular a jardín derecho para poner a los verdes arriba 5 a 2, el batazo recorrió 369´pies por todo el jardín derecho con 96 mph de velocidad de salida y 5.6 segundos en el aire. La suerte también sonrió a los verdes en el cierre de ese noveno inning; los locales iniciaron la tanda con base por bolas y luego Samar Leyva salió hacia segunda en una aparente jugada de correr y batear, pero no contaban con que la línea de Jorge González salió directa al guante del short quien de inmediato tiró a primera para el doble play. Aunque Juan Gámez otorgó otra base logró ponchar en un largo turno a Josuan Hernández para conseguir el out 27.

Octavio Acosta abrió por los locales con labor de 5 entradas en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 2 hits, dio 4 bases por bolas y ponchó a 3. Le ayudaron Francisco Haro, Esteban Haro, Tanner Kiest, el derrotado Sasagi Sánchez y Antonio Garzón.

Rafael Pineda inició por los verdes al permitir par de carreras en 4 entradas y un tercio, le conectaron 7 hits, dio 1 base y ponchó a 1. Le siguieron Carlos Vázquez, Andrés Ávila, José Luna, Tomas Solís, Fredy Quintero, Daniel Duarte y el ganador Juan Gámez.

Este jueves se jugará el cuarto encuentro de la serie de los Playoffs, y los verdes buscarán acabarlo todo enviando a lanzar a Darel Torres, frente a un lanzador aún por designar.