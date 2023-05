Candidatos en Coahuila se acusan de corrupción durante segundo debate

Tras llevarse a cabo el segundo debate oficial a la gubernatura de Coahuila, los cuatro candidatos a la gubernatura tuvieron la oportunidad de responder cuestionamientos relacionados con temas de salud, seguridad y programas sociales, al mismo tiempo que aprovecharon la oportunidad para lanzarse señalamientos por delitos de impunidad, tráfico de influencias, abusos de autoridad, corrupción, entre otros.

Fue ayer a las seis de la tarde que el Debate Ciudadano Coahuila 2023 tuvo lugar en el Museo del Desierto (MUDE) con un aforo de 265 personas.

Al lugar acudieron simpatizantes de los diferentes partidos para acompañar a sus candidatos, mismos que se tuvieron que mantener al exterior del recinto; la mayoría con propaganda a favor del candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas.

Al ejercicio organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), acudieron los candidatos a la gubernatura: Armando Guadiana Tijerina, de Morena; Lenin Pérez Rivera, de la Coalición Rescatemos Coahuila (PVEM, UDC); Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PAN, PRI, PRD), y Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT).

Fueron los moderadores Ivon Melgar y Alejandro Cacho, quienes coordinaron la logística del evento, donde los candidatos respondieron a cuestionamientos realizados tanto por los mismos, así como de la ciudadanía, esto a través de preguntas previamente realizadas.

El debate se desarrolló en cuatro bloques de participación, entre los cuales se expusieron temas relacionados con Gobernanza y Seguridad, Desarrollo Social y Salud, siendo el candidato Manolo Jiménez, el más atacado y recriminado por parte de los candidatos.

Fue Lenin Rivera Pérez, quien abrió el primer bloque en el desarrollo del debate relacionado donde respondió preguntas relacionadas con el presupuesto.

En esta etapa lamentó que la seguridad en Coahuila se encuentra en descomposición y el mérito de la paz actual en la entidad, no ha sido gracias al esfuerzo del PRI, si no de los alcaldes y de la sociedad en conjunto.

Lamentó que las adicciones aumentaron en un 75 %, mientras que el narcomenudeo está creciendo debido a la complicidad de las autoridades, por lo que resaltó la importancia de continuar con el programa de la certificación policiaca, además de invertir en una política de prevención.

En relación a las propuestas expresadas por Armando Guadiana sobre el incremento del armamento, el candidato justificó que la seguridad en Coahuila, se ha dado gracias al Mando Único, así como a la aprobación de la Guardia Nacional en el Senado, por lo que es importante dotar a los elementos de equipamiento.

Añadió que a eso se debe de sumar la pulsera de pánico para la mujer segura, así como la creación de la policía científica.

De las propuestas para acciones de proximidad realizadas por Manolo Jiménez, el candidato resaltó que se trabajará para mantener la paz actual, al fortalecer el actual modelo de seguridad con más inteligencia y fuerza.

Añadió que además se pretende pasar a dos mil cámaras de vigilancia, más cuarteles de corporaciones, así como más patrullas para mantener la seguridad en la entidad.

Por su parte sobre a las declaraciones hechas a últimos días sobre la relación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el narcotráfico, Ricardo Mejía, sostuvo sus acusaciones, al mismo tiempo que enumeró dos casos de abuso policial.

Insistió en culpar al gobernador Miguel Riquelme y comisario de seguridad de Saltillo, Federico Fernández en este tipo de actividades ilícitas.

Recordó que existen varios casos ciudadanos que señalan a estas autoridades, por lo que se buscará nombrar secretario de seguridad, así como la creación de una policía estatal de proximidad y una división de policía de género.

Durante el bloque de réplicas, el candidato Armando Guadiana, se dirigió a Manolo Jiménez, para recriminarlo sobre su manejo en los consejos ciudadanos, donde aseguró hubo tráfico de influencias.

Ricardo Mejía, manifestó que se ha generado un incremento de cristal y reprochó a Manolo Jiménez, ante el incremento de los delitos como violencia familiar, los suicidios, la violación de mujeres, entre otros delitos.

Ante esto Manolo Jiménez respondió a ambos candidatos a quienes tachó de mentirosos y deshonestos, mientras que a Mejía Verdeja, lo calificó de ser el peor subsecretario de seguridad cuando estuvo a cargo.

De las preguntas recibidas de la ciudadanía, los temas más señalados fueron turismo, seguridad y movilidad.

En relación al turismo, Manolo Jiménez, destacó su propuesta “Sorprende al Mundo”, al mismo tiempo que recordó el programa Vinos y Dinos, desarrollado durante su gestión como alcalde, ayudó a desarrollar la capacidad de turistas que arribaban al estado y la ocupación hotelera.

Por otro lado, Lenin Rivera, informó que Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas tienen un gran potencial turístico para desarrollar empleo, sin embargo, se han quedando en el abandono, pues han sido los alcaldes los únicos que han invertido en la promoción.

Armando Guadiana resaltó que es lamentable que sigan desapareciendo los recursos en estos pueblos.

Por otro lado, resaltó que se va impulsar el empleo diversificado en la región carbonífera del estado, que es la zona que menos trabajo tiene ante el problema con el carbón.

Lamentó que los problemas de movilidad en Saltillo y Torreón no se han atacado, por lo que resta hacer un estudio de ingeniería de tránsito en Saltillo y del Metrobús interminable de la ciudad lagunera.

En relación al tema de la inclusión Lenin Rivera, destacó que se tendrá una alianza con el sector privado con incentivos fiscales para que en las empresas ofrezcan empleo para las personas de grupos vulnerables,

Ricardo Mejía aseguró que se creará una red de salud con medicamentos de primer nivel para los municipios de Coahuila y se regularizará el personal médico.

Por otro lado, se buscará duplicar los recursos en materia de salud, así como incrementar recursos para las personas con discapacidad e instalar guarderías infantiles.

Manolo Jiménez, apuntó que es necesario que regrese el Seguro Popular, así como urge hacer esquemas para rehabilitar hospitales estatales, así como entregar la tarjeta de la salud popular.

En relación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Armando Guadiana justificó la eliminación, al señalar que los recursos enviados a los estados, no se utilizaron correctamente. No obstante aclaró que no desaparecerán recursos, sino la figura.

Lenin Rivera lamentó que se mantiene la desigualdad social en Coahuila, pues casi un millón de coahuilenses vive en la pobreza, por lo que se trabajará en reducir esta cifra con sistemas de agua potable, educación, electrificación y vivienda.

Fue al llegar al penúltimo bloque que el candidato Armando Guadiana resaltó que su mayor logro ha sido trabajar por la gente, así como destacó que la lección que le dejó el COVID fue una experiencia que enfrentó con éxito el Gobierno Federal

Ricardo Mejía manifestó que se trabajará combate a la impunidad, al señalar que el dilema de la seguridad en Coahuila es combatir los delitos de incremento.

Lenin Rivera expresó que la mayor deuda en Coahuila es la corrupción, la cual ha causado atraso y desigualdad, por lo que se necesita un cambio del modelo de la seguridad.

Manolo Jiménez aseguró estar dispuesto a denunciar irregularidades de sus antecesores, al mismo tiempo que se manifestó a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa.

En el mensaje final, Armando Guadiana, destacó que en todas las encuestas seis de cada diez ciudadanos, quieren que se vaya el PRI, por lo que aseguró que es momento del voto útil. Además hizo un llamado a los jóvenes a que salgan a votar.

Lenin Rivera insistió en que se mantendrán en la lucha para sacar al PRI de Coahuila.

Manolo Jiménez, destacó que su experiencia a lo largo de 15 años, lo han avalado cuando fue presidente municipal, por lo que su proyecto será de continuidad y mejora para las familias coahuilenses.

Por último Mejía Verdeja, resaltó que sus esfuerzos estarán enfocadas a encarcelar a funcionarios corruptos, así como se eliminar al grupo GATE, al acusarlo de ser una corporación nociva.

Fue durante el debate que se contó con mayor seguridad para el ingreso de los asistentes, esto a través de la instalación de alrededor de tres filtros de seguridad.

Por lo anterior muchos simpatizantes quedaron fuera, no obstante, al exterior no hubo la instalación de pantallas para observar el debate.

A los asistentes fueron entregadas acreditaciones con códigos QR y de barras para medios y vehículos que ingresaron. Además que en esta ocasión los candidatos no pudieron utilizar celulares ni dispositivos electrónicos.