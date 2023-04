Candidatos de UDC y Partido Verde proponen reconversión productiva y un presupuesto programático

Buscar la atracción de otro tipo de inversiones para detonar lo mismo el crecimiento que el desarrollo económico en regiones como La Laguna, establecer un programa de reconversión productiva para realizar un uso eficiente del agua y echar a andar un presupuesto programático para el uso de los recursos públicos, son algunos de los planteamientos de los candidatos a diputados en el Congreso de Coahuila por UDC y el Partido Verde.

Sandra Guadalupe Sierra Limones, aspirante a representar el Distrito 8, y José Ignacio Corona Rodríguez, candidato del Distrito 10, estuvieron presentes en el Foro Electoral Voto 2023, organizado por El Siglo de Torreón. Los candidatos Bernardo Moctezuma Hernández y Claudia Elvira Rodríguez Márquez, de los distritos 9 y 11, respectivamente, también fueron invitados, pero no acudieron a este ejercicio.

PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS

Sandra Guadalupe Sierra, quien se dijo comunicóloga de profesión, y feminista y activista por convicción, refirió que "se ha tratado de disfrazar la realidad del Distrito 8", que busca representar, "señalando que es heterogéneo, cuando en realidad es desigual", pues consideró que no existe paridad en la dinámica de desarrollo, ya que este rubro se debe atender de “una forma integral y transversal”.

En ese sentido, dijo que no es suficiente con "solo cambiar tuberías y que no haya agua, o abrir más pozos y que haya agua con arsénico", por lo que planteó generar un programa de reconversión productiva, que implique tanto al poder público como al poder económico, donde no se afecten intereses, pero a largo plazo, "se entienda que La Laguna no da para más” y se sea más eficiente en la distribución del agua y con los pozos.

Además, indicó que "necesitamos que el dinero, que el presupuesto vaya a las causas de la gente", por lo que se comprometió a "legislar más de fondo y menos de forma" en caso de llegar al Congreso de Coahuila, añadiendo que, si es electa, buscará impulsar la creación de un sistema estatal de ciudados en apoyo a las mujeres trabajadoras, de modo que se puedan tener opciones productivas dentro de sus viviendas, generándoles servicios médicos y psicológicos, así como un banco para las mujeres, con el propósito de impulsar a las emprendedoras a través de créditos grupales y solidarios.

Por su parte, José Ignacio Corona, exregidor del Ayuntamiento de Torreón y exdelegado de Semarnat y la Sagarpa, dijo que en los recorridos por el Distrito 10, por el cual contiende, ha visto falta de agua, "pese a que se sigue realizando el cobro puntual del servicio". También "temor" hacia las policías, pues considera que no hay capacitación ni sensibilidad para con la ciudadanía.

Al respecto, señaló que es necesario atender este tema y todo el relacionado a los servicios públicos desde un punto de vista programático, planeando desde los presupuestos el uso de los recursos para atender las demandas ciudadanas.

Sobre el tema del agua, Corona Rodríguez urgió a resolver los cortes de la Comisión Federal de Electricidad, que dejan sin operar los equipos de los organismos operadores, para lo cual propuso "instalar un sistema de almacenamiento de energía para que no se caigan ni plantas ni motores de bombas", lo que además, afirmó, significa un ahorro eléctrico para el sistema de aguas, cuyo rubro, de alrededor de 20 millones de pesos mensuales, es la segunda principal carga para organismos como el Simas Torreón, dijo.

En seguridad, se refirió a "las detenciones de ciudadanos por actuar en defensa de su integridad y patrimonio", lo cual, dijo, ya está legislado en el Código Penal Federal, y abundó en que es necesaria mayor capacitación y protección para evitar la violación a los derechos humanos de la población.

Finalmente, José Ignacio Corona dijo en términos de movilidad urbana que es prioritario contar con un transporte público que permita viajar de manera confortable y segura. Además, en cuanto a la forma en que impulsaría la generación de empleo si llega al Congreso de Coahuila, planteó un acercamiento con la nueva planta de Tesla en Nuevo León, con el objetivo de aprovechar la proximidad con Ramos Arizpe.

Para regiones comno La Laguna, ambos candidatos coincidieron en que, sin son electos, buscarán legislar para diversificar la llegada de inversiones y la generación de empleos, considerando que así podrían tenerse mejores sueldos y que se detone el desarrollo.

Sandra Guadalupe Sierra Limones, aspirante a representar el Distrito 8, y José Ignacio Corona Rodríguez, candidato del Distrito 10. (EL SIGLO DE TORREÓN)