Candidatos a gubernatura de Coahuila responderán a preguntas de la ciudadanía en debate

La ciudadanía envió 615 preguntas a los candidatos a la gubernatura de Coahuila mediante la plataforma web que dispuso el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para ello.

Leticia Bravo, presidenta de la comisión temporal de debates, dijo que cada una de las preguntas fueron analizadas por la comisión para retirar las que no cumplieran con criterios como el que no llevaran palabras altisonantes o calumnias, estereotipos de género, que no fueran capciosas, impertinentes ni coactivas, o que fueran poco claras.

"Se eliminaron y se hizo un filtro para dejar las preguntas viables para que el día del debate se pongan en una pequeña urna y los moderadores, de ahí, al azar, saquen las preguntas del público", comentó.

Como se informó oportunamente, el primer debate para los candidatos a la gubernatura será este domingo 16 de abril en Torreón, pero en esta ocasión, los ciudadanos podrán participar con la propuesta de temas a abordar, mediante una plataforma web, algo que nunca se había hecho en el estado.

Se contempla un segundo debate, que se llevará a cabo el 1 de mayo en el Museo del Desierto, en la ciudad de Saltillo.