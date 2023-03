Canalizan a 2 jóvenes a DIF GP

Dos adolescentes han sido canalizadas al DIF Gómez Palacio por mala conducta, se trata de estudiantes de la secundaria "Profra. María Dolores Campillo Rincón", plantel donde alumnos han protagonizado peleas en el lecho seco del río Nazas, que han sido grabadas y posteriormente difundidas en las redes sociales.

Brenda Calderón Carrete, directora del DIF, explicó que las adolescentes fueron canalizadas a psicoterapia y adelantó que ya se trabaja en una Escuela para Padres, al considerar necesario su apoyo, "pues la educación empieza en casa".

"Ahorita tenemos reportados dos casos, ya se están atendiendo a través de psicoterapia, tenemos saturado en el sentido de qué están pidiendo mucha ayuda psicológica, ya se canalizaron, también el departamento de Fortalecimiento y Valores ya lo tiene en ruta para hacerles pláticas continuas y es más que nada el respeto que se deben de tener, como seres humanos tienen el derecho de vivir en armonía y de ir a su escuela, no tienen que estar a la expectativa si me van a golpear o no, o qué va a pasar", comentó la funcionaria.

Anunció que en el mes de abril, mes de los Derechos de los Niños, se lanzará una campaña interinstitucional, a fin de dar a conocer esos derechos y con ello "que puedan vivir en un ambiente sano y armonioso".

En cuanto al proyecto de Escuela para Padres, dijo que ya se está trabajando, y en ella se le dará a los papás, las herramientas para saber qué hacer en determinada situación.

"Ya se está trabajando junto con psicoterapia para hacer una Escuela de Padres, porque también nos echan la culpa, tanto a educación como a gobierno, la educación comienza en casa… se va a trabajar siendo unos lineamientos que establecen en la Escuela de Padres, para que ellos sepan de qué manera actuar; es un trabajo en conjunto, apoyarlos, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia que estén al pendientes de los chicos", comentó Calderón.

Así mismo, comentó que no se han detectado casos del nuevo reto, en el que los adolescentes fingen estar desaparecidos por 48 horas, a fin de movilizar a todas las autoridades para su búsqueda. "No se ha presentado en la región, no tenemos ningún dato detectado, sin embargo estamos en prevención más que nada para evitarlo".

Ahora que están a punto de iniciar las vacaciones de Semana Santa, en la que los estudiantes estarán dos semanas fuera de las aulas, la directora pidió a los padres de familia estar atentos de qué es lo que ven sus hijos, con quiénes conviven y qué es lo que hacen.