Canaco San Pedro se pronuncia por falta de señalamientos en carretera

Luego de que ayer miércoles se registró un accidente sobre la carretera Torreón.San Pedro, donde una persona perdió la vida, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Pedro se pronunciaron ante la falta de señalamientos que hay, pues está en proceso la rehabilitación de la citada carretera federal, lo que aumenta considerablemente el riesgo de que ocurra otro percance.

Ayer por la mañana, se pudo observar a trabajadores que iban a bordo de una camioneta y colocaron ballenas de plástico en color naranja en el tramo que abarca del ejido 20 de Noviembre al umbral que se encuentra a la entrada del municipio de Francisco I. Madero. En algunos puntos había señalamientos metálicos pero estaban tirados, algunos tenían encima tierra y material que utilizan en la colocación de la carpeta asfáltica.

Óscar Milán, quien es parte de la mesa directiva de Canaco, explicó que desde que la empresa encargada rehabilitó el tramo con dirección hacia el municipio de Madero, no se colocaron los señalamiento para evitar algún percance, pues dijo que mientras que las personas que a diario transitan hacia la ciudad de Torreón y aunque ya conocen el camino no se percataron de los puntos donde se estaba trabajando, pero al ser una carretera federal las personas que llegan de otras partes están mayormente en riesgo de sufrir algún percance sin contar con las señales preventivas, sobre todo durante la noche.

“Todos los días pasan por ahí habitantes de San Pedro y Madero, cuando van hacia Torreón porque allá es donde muchos realizan sus actividades, por lo que es responsabilidad de la empresa encargada de la obra, así como de la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por no instalar los señalamientos y brindar la vigilancia necesaria. No se vale, ya se perdió una vida y ojalá y no vuelva a perderse otra por una irresponsabilidad de una empresa que no tiene seriedad”.

Aclaró que no están en contra de la obra, incluso reconoció que ya era necesaria, pero insistió que la autoridad competente debe vigilar ese tipo de “detalles” para evitar otra tragedia, como la que ocurrió el miércoles por la tarde.

Recordó que anteriormente en esta carretera había vigilancia de la entonces Policía Federal de Caminos , quienes medían la velocidad de los conductores, sin embargo ahora que se asignaron esas tareas a la Guardia Nacional, no se ve ninguna patrulla.

“Siempre hemos sabido que la carretera Torreón-San Pedro es una de las más transitadas, además desde hace tiempo las autoridades se la han pasado diciendo que es una ruta importante por lo del proyecto Ports to Plains, para conectar el norte con el pácifico, pero ante las falta de seguridad, no es posible”.

“Los habitantes de Madero y San Pedro, tenemos que pasar por ahí y estar en riesgo por ese tipo de irresponsabilidades, ayer (antier) ya pasó un accidente y se veía muy aparatoso, por que justo pasaba yo por ahí y justamente una semana antes lo habíamos comentado, que podría pasar un accidente, pero ahora no queremos que vuelva a pasar y aclaró no estamos en contra de la obra, claro que es necesaria, pero que se hagan las cosas bien”.