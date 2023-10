Canaco de San Pedro sugiere valorar labor de vigilancia de la PCC

El presidente de Canaco en San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos, sugirió que se valore la vigilancia que realiza la Policía Civil Coahuila, ya que afirmó otra vez hay quejas de visitantes en torno a que constantemente se les detiene en los puntos carreteros para hacerles revisiones, cuando se supone que sus funciones son otras.

Agregó que la “especial” atención que se pone en los paisanos, a los visitantes de otros puntos del país, incluso a los camiones de carga, aunque también los ganaderos han manifestado que es constante el hostigamiento y esas situaciones genera una mala percepción del municipio y ahuyenta a los viajeros.

“Como Canaco levantamos la mano y pedimos a las autoridades que valore de vigilancia, a la entrada del municipio, porque vemos como a los pobres paisanos o a gente que viene de fuera, los acechan para revisarlos. La otra vez venía un señor con una camioneta y traía como diez sillas de ruedas y no sabemos si eran para vender o para regalar, el caso es que la Policía Civil Coahuila lo estaban revisando en el Libramiento Las Américas y así vemos que también tienen parados a los traileros, cuando se supone que si van por carretera federal esa no es su función”.

El líder de los comerciantes agregó que en el caso de los connacionales, que generalmente viajan con sus camionetas cargadas de cosas para llevar a sus familias, se supone que ya les revisaron en las aduanas, por lo que cuestionó el que los agentes estatales constantemente los detengan a su paso por San Pedro.

“No es posible que tiene que ser fiscales, si los paisanos ya pasaron un puente, una aduana, una garita ellos no les corresponde detenerlos cuando ya vienen para acá, porque se supone que ya pasaron esos controles, realmente su trabajo debería ser la prevención del delito porque ahorita estamos batallando con el tema de narco menudeo, el robo, ah pero hay un hostigamiento a los ganaderos, a la gente que viene de fuera y por eso y por todo lo que está sucediendo nuestra derrama económica ya no es la misma, como hace años, como en décadas pasadas por qué la gente ya no quiere venir”, repitió Fernández Cavazos.