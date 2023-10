Camioneta intenta ganarle el paso a tren y es impactada en Ramos Arizpe

Dos personas resultaron lesionadas luego de que intentaran ganarle el paso al tren cuando se trasladaban en una camioneta en el municipio de Ramos Arizpe, por lo que fueron trasladadas a una clínica del seguro social.

Se trata de dos hombres, uno de 35 y otro de 25 años de edad, quienes se trasladaban en la unidad y fueron trasladados en código amarillo a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Los hechos ocurrieron hace unas horas, por lo que se hizo el reporte al Sistema de Emergencias 911 donde se reportaron dos personas lesionadas por accidente en la carretera estatal los Pinos con dirección hacia la carretera Monterrey-Saltillo.

Trascendió que pese a que se trasladaba el tren, el conductor de la unidad particular pensó que podía aún atravesar, no obstante, debido a que una unidad de tráiler se encontraba cerca, no se percató que la locomotora se encontraba más cerca.

Por lo anterior, el vehículo fue impactado por la pesada unidad de carga y lo proyectó hacia un canal pluvial.

Los dos conductores resultaron con lesiones de consideración, mientras que la camioneta de la marca Chrysler quedó en pérdida total.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Civil y del cuerpo de bomberos de Ramos Arizpe, los cuales los trasladaron a la clínica para recibir la atención médica correspondiente.

Por lo anterior, fue cerrada la circulación en el tramo mencionado de la carretera