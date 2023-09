Camiones de carga esperan hasta 10 horas por revisiones exhaustivas en Texas

Oscar Rodríguez Aguilar, operador de camión de carga de la empresa transportista Juan Jaime Hernández, dio a conocer su opinión respecto a las revisiones exhaustivas que están realizado los elementos del Departamento de Policía del Estado de Texas.

Con un año y ocho meses de experiencia, consideró que las revisiones de los camones son buenas porque conocen todos los detalles de las unidades, pero lamentó que esto genera tener que esperar en la fila hasta 10 horas para poder realizar el cruce de mercancías.

Oscar Rodríguez Aguilar, operador de camión de carga de la empresa transportista Juan Jaime Hernández. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Entrevistado mientras hacía fila en la ruta fiscal para llegar al Puente Internacional número II, donde mencionó que esto ha reducido prácticamente al 50 por ciento los cruces, pues antes de las revisiones exhaustivas solía hacer hasta cuatro cruces y actualmente solo realiza dos.

"De uno a dos, pero para hacer dos cruces, tenemos que venirnos a formar desde las cinco de la mañana, más o menos. Eso es en esta situación, anteriormente, hacíamos de cuatro a cinco", fue lo que respondió Rodríguez Aguilar al cuestionarle sobre el número de viajes que realizan al día.

La situación impacta en la derrama economía de la industria de exportación, particularmente la automotriz. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

El operador de vehículo de carga reconoció que dicha situación afecta, particularmente a los operadores que trabajan por viaje, más que a los que tienen un salario base; sin embargo, puntualizó que esta situación impacta en la derrama economía de la industria de exportación, particularmente la automotriz.

"No tienen nada que ver con nosotros, porque nosotros no llevamos migrantes en lo que son nuestros camiones, cajas, plataformas; deberían de imponer otras medidas para esta cuestión de los migrantes, no tanto que nos afecten a nosotros", dijo Oscar Rodríguez.