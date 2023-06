Camilo Blanes, ahora Shelaw Devil, habla ante la prensa sobre su transición

Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto, concedió una entrevista a un medio español, en la que se le cuestionó acerca de su transición de hombre a mujer, al asegurar que se encuentra muy cómodo con la decisión que ha tomado, indicando que el cambio que atraviesa en la actualidad es una determinación no tendría por qué afectar a otras personas, pues no le hace daño a nadie; otro de los temas que abordó, fue la relación actual que sostiene con su madre Lourdes Ornellas, pues destaca que todo se encuentra bien entre ellos.

Desde hace unos meses, el aspecto físico de Camilo Blanes, el unigénito de Camilo Sesto, causó preocupación, debido a que el joven de 39 años eliminó todas las fotografías en las que aparecía como hombre, las cuales fueron sustituidas por una serie de instantáneas en las que adopta su nueva identidad, la cual ha dado a conocer bajo el nombre de "Sheila Devil", a través de la que se le ve vistiendo ropa de mujer, usando maquillaje y pelucas de cabello rojizo y negro.

Sin embargo, la verdadera intranquilidad que causan estas imágenes no estriba en que Camilo muestre su deseo de lucir como una mujer, sino que en ellas, su estado físico luce visiblemente deteriorado, pues puede evidenciarse como el joven ha perdido gran parte de sus piezas dentales, además que aparece desaliñado, posando de una forma que sugiere que, al momento de retratarse, no se encontraba bajo sus cinco sentidos, por lo que las alarmas entre el público y los medios de comunicación se encendieron.

Fue entonces que su madre Lourdes Ornellas habló con los medios de comunicación, no solo para exponer su preocupación, sino para aclarar que su hijo no se encontraba solo, sino que ella estaba en todo momento apoyándolo, sin embargo, le resultaba complicado prohibirlo cosas, debido a que él ya es un adulto, pero, además de ellos, su progenitora ha recalcado que el sistema de justicia español aboga por el libre albedrío, por lo que es muy difícil ella pueda intervenir en su toma de decisiones, como lo es la ingesta de sustancias ilícitas, a las cuales responsabiliza del actuar de su hijo.

En esa ocasión, cuando concedió una entrevista a "Ventaneando", Ornellas -originaria de México y que, actualmente, reside en España- también destacó que, pese a los problemas que enfrenta su hija, sostiene una muy buena relación y están unidos, declaraciones que acaban de ser confirmadas por el propio Blanes, quien fue captado en las calles de Madrid, por un reportero de Europa Press, quien lo detuvo para preguntarle, acerca de su estado emocional actual, pues ha sido el propio Camilio quien ha hablado abiertamente de sus deseos de cambiar de sexo para consolidar su identidad como Sheila Devil.

"Ya hablamos, hablamos mucho (...) todo bien, la amo", dijo.

Más adelante, pese a que Blanes connotó que llevaba prisa, se tomó un momento para hablar acerca de su decisión de vestir como mujer, confiando que su imagen como hombre le parecía más agresiva y que, aunque hace tiempo que se percató que quería algo más, le costó mucho trabajo reconocer que quería cambiar su identidad.

"Ya no soy yo, me sentía más ´agresivón´ en mi personalidad, el que consideraba mi lado masculino, pero, cuando me he analizado más, (he pensado): ´-No es que realmente esto no es´, me ha costado rato, pero, mira, ahora estoy muy a gusto", reveló.

Además, aseguró que las personas que le critican son aquellas que tienen un problema consigo mismas, pero que su persona no tiene nada que ver con eso y que, al vestir como mujer, no está causándole daño a nadie, por lo que no comprende por qué ante las cámaras le quieren mostrar como un monstruo cuando no lo es.

Finalmente, aseguró que, pese a que los comentarios que hacen de él no le son del todo indiferentes, destacó que no guarda rencor ni odio.

"No tengo odio en mi corazón, nunca lo he tenido y no lo voy a tener, es que no sé hacerlo".