Camerata de Coahuila vive el mundo del cine con Star Wars

La fuerza acompañó a la Camerata de Coahuila la noche de este viernes en el Teatro Nazas. Con un lleno total y un espectáculo colmado de animaciones y proyecciones, la orquesta dio pie a la sonoridad de una de las sagas cinematográficas de más culto en la historia.

Quince minutos después de las ocho de la noche, dirigidos por el maestro Ethan Eager y engalanados en vestiduras negras, los músicos se entregaron a la narrativa del universo de Star Wars, creado por el cineasta George Lucas y sonorizado por las partituras del compositor John Williams.

La noche se inauguró con el clásico Tema Principal, seguido del Tema de la Princesa Leia, The Flag Parade, el Tema de Luke y Leia y The Forest Battle, todas obras interpretadas dentro de una serie de proyecciones que en momentos convertían al Teatro Nazas en una nave espacial y en otras una galaxia pigmentada de estrellas.

Al concluir la primera parte del concierto, se ofreció un intermedio de quince minutos, donde los asistentes pudieron degustar bebidas en el lobby del teatro y tomarse fotografías con personajes de la saga como el stormtrooper y el ewok. Algunos espectadores acudieron con su respectiva playera o aditamentos como espadas láser.

Tras volver a afinar instrumentos, la Camerata continuó interpretando Across the stars, pieza perteneciente a la segunda trilogía de la saga, esa que narra la transformación de Anakin Skywalker en el villano Darth Vader. Le continuó La marcha imperial, tiñendo el escenario de rojo y proyectando escenas entre Luke Skywalker y Darth Vader. El programa cerró con el Tema de Yoda y Throne Room & End Title.

No obstante, el público no dejó de aplaudir y empuñar sus espadas láser, por lo que Ethan Eager decidió añadir tres números extras: Cantina, The Mandalorian y de nuevo La Marcha Imperial.