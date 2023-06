Camerata de Coahuila estrenará la ópera Don Giovanni en dos funciones

El escenario del Teatro Nazas será el lugar donde la Camerata de Coahuila llevará a cabo el estreno de la ópera Don Giovanni, la cual fue compuesta por el legendario Wolfgang Amadeus Mozart en el año 1787.

La cita se dará el próximo viernes 9 de junio a las 20:00 horas y, además, se ofrecerá una segunda función el domingo 11 de junio a las 18:00 horas.

Esta puesta en escena contará con la dirección musical del maestro Ramón Shade y la dirección escénica del maestro César Piña. El elenco se conformará por las voces de la talla de Armando Piña (Don Giovanni), Rodrigo Urrutia (Leporello), Edgar Villalva (Don Ottavio), Marcela Chacón (Doña Elvira), José Luis Reynoso (Il Comendatore), Esteban Baltazar (Masetto) y un coro de 16 voces del Instituto de Música de Coahuila (INMUS) que será dirigido por Luz Alicia Ávila.

“Es una obra que se estudia toda la vida y de la cual se van encontrando los detalles. Un papel como don Giovanni, que es un rol que, si al final de la ópera los hombres no quieren ser como don Giovanni y las mujeres no lo odian y lo aman a la vez, entonces no surtió efecto”, indicó el tenor Armando Piña.

Cabe resaltar que la producción de esta ópera comenzó en enero de 2022 y a un estímulo económico de dos mil pesos proporcionados por el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la producción teatral nacional; en la edición y publicación de obras literarias nacionales; de artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz (EFIARTES), equivalente a dos millones de pesos, además de otros apoyos provenientes de la iniciativa privada.

Los boletos para ambas funciones están disponibles en la paltaforma NewTicket.