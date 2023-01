CALIDAD DE EXPORTACIÓN

xportar talento hacia organizaciones del beisbol de las Grandes Ligas, es algo a lo que aspira todo club de la Liga Mexicana y que no había sucedido muy frecuentemente durante los años recientes con el Unión Laguna, situación que ha cambiado con una explosión de jóvenes firmados en días recientes, para iniciar el camino en sus sueños de llegar un día al máximo escenario a nivel mundial, en "El Rey de los Deportes".

EL PRIMER PASO

Durante un periodo de apenas tres días, Unión Laguna dio a conocer la firma de cuatro jóvenes prospectos, propiedad de la organización Guinda, que han sido firmados por diversos equipos de las Ligas Mayores.

Aunque esta firma no quiere decir que los jóvenes estarán en los campos de entrenamiento o en la temporada 2023 de las Grandes Ligas, sí es el paso inicial para construir sus carreras en el beisbol de los Estados Unidos.

Las firmas de dos de los peloteros tuvieron lugar en el estadio de la Revolución, donde estuvieron presentes Guillermo Murra Marroquín, presidente del Unión Laguna; José Luis García, director de scouteo y desarrollo; Jorge Márquez, asesor deportivo de la organización Guinda; Ramón García, buscador de talentos de Cardenales de San Luis, además de Roberto Saucedo y Raúl López, scouts en México de los Piratas de Pittsburgh. Además, se dieron otras dos firmas en los hogares de los jóvenes peloteros, quienes lucieron orgullosos sus jerseys del Unión Laguna, para estampar sus firmas en los contratos que les otorgó Charly Sullivan, scout de los Gigantes de San Francisco.

El seguimiento que los scouts han dado a los peloteros Guindas en ligas locales, showcases y la Liga Invernal Mexicana (LIM), fue lo que les llevó a firmar a los jóvenes con miras a seguir desarrollando sus habilidades atléticas.

Han sido por lo pronto, cuatro jugadores firmados por organizaciones de los Estados Unidos, pero El Siglo de Torreón tiene conocimiento de que durante los próximos días, aun se darán a conocer más firmas de peloteros pertenecientes al Unión Laguna, con organizaciones de Grandes Ligas.

'GIO', HACIA CARDENALES

La primera de las firmas que se dieron a conocer fue la del pitcher lagunero, Giovanny Vargas Hernández, quien acompañado por una gran cantidad de familiares, dio un paso importante en su carrera deportiva, luego de quedar ligado a la organización de los Cardenales de San Luis. Vargas, de 16 años, es oriundo de El Vergel, Durango, municipio de Gómez Palacio y nació el 3 de marzo de 2006.

Desde hace varios años se le dio seguimiento, primero en la Liga de Prospectos de México y también en torneos internacionales como el Panamericano Sub-15, celebrado en Tijuana, hasta ser firmado por los Algodoneros. Sus principales lanzamientos son slider, cambio y recta, llegando a alcanzar las 92 millas. "Quiero darle las gracias al scout Ramón, a los directivos del UL, por darme esta oportunidad de mostrarme, de que pusieran atención en mí, me siento muy contento, fue un logro que se consiguió luego de 5 años. Estoy muy agradecido con mi familia, por el apoyo que siempre me dieron, nunca me dejaron solo y eso fue muy importante para el paso que estoy dando", comentó el joven lagunero.

"La afición de la Laguna y de todo el norte del país va a estar muy contenta de verte triunfar en Estados Unidos, pero también de recibirte aquí algún día con los Algodoneros, te vamos a estar esperando, ojalá que te tardes en llegar porque eso quiere decir que vas a triunfar", declaró Murra.

METEÓRICO DESARROLLO

Siguió el turno de Josepth Andriy Sequera Ibarra, receptor, quien nació el 12 de diciembre de 2005 en Poza Rica, Veracruz. Sequera fue scouteado en Tijuana y traído de inmediato por la escuadra lagunera para que tomara parte de su equipo de prospectos en la pasada temporada de la LIM, con apenas 16 años de edad. Posteriormente, fue invitado a un showcase con buscadores de talentos de Grandes Ligas y en dos meses se logró su firma, luego de que llamó la atención por su bateo agresivo y su defensa: "Lo que vimos nosotros en Josepth fue la proyección física y buen bate, cuando vemos eso en un cátcher, podemos soñar en que puede ser un jugador estelar en Ligas Mayores. Su fuerza, cómo se desempeña detrás del plato, la facilidad que tiene para recibir y tirar a segunda base, creemos que tiene bate y que puede impactar el juego, producir carreras y ayudarnos a ganar", comentó Raúl López, scout de Piratas.

A SAN FRANCISCO

Además, estampó su firma Carlos Erubiel Gutiérrez Enríquez, infielder nacido el 22 de agosto de 2004 en Cuauhtémoc, Chihuahua. Llegó al Unión Laguna en marzo de 2022, jugó en la Liga Norte de México con los Freseros de San Quintín, equipo subcampeón y el 6 de agosto del año pasado debutó en Liga Mexicana con el equipo Guinda. Fue llamado a la Selección de México para tomar parte en la Copa del Mundo Sub-18. En su ciudad natal, el joven de 1.88 metros de estatura, estampó su rúbrica que lo liga a los Gigantes de San Francisco. "Es un gran momento para mí y para mi familia, lleno de cosas maravillosas, un sueño que se está cumpliendo y ahora sí, a empezar lo bueno", declaró Gutiérrez.

Por su parte, el receptor Jorge Iván Ramírez Carballo, nacido el 3 de marzo de 2006 en Ensenada, Baja California, también firmó su contrato que lo liga con la organización de San Francisco a partir del pasado 16 de enero. Ramírez es otro de los peloteros que jugó con Unión Laguna en la temporada pasada de la LIM y que tiene un potencial importante, mostrando una madurez detrás del pentágono y un gran brazo, de acuerdo a lo comentado por Charly Sullivan, el scout de la escuadra californiana.

PELOTEROS

jóvenes de Unión Laguna firmaron con equipos de Grandes Ligas.