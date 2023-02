Caen presuntos responsables por meningitis en Durango

El excomisionado de la Comisión Para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coprised) fue detenido la madrugada de ayer martes acusado de usurpación de funciones, pues carecía de título profesional y conocimientos para ejercer el cargo.

"La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la detención del ex titular de la Coprised estatal, Joaquín "N", y de Guadalupe "N", ambos por hechos constitutivos de ejercicio indebido del servicio público y homicidio", dijo en conferencia Noel Díaz Rodríguez.

El fiscal anticorrupción de Durango explicó que, tras su detención, efectuada la madrugada del martes en la capital duranguense, ambos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 y puestos a disposición del juez de Control para que determine su situación legal.

Sobre el caso particular de Joaquín, el fiscal anticorrupción refirió que no satisfacía los requisitos legales para el ejercicio de sus funciones como Comisionado estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, pues no contaba con título profesional ni experiencia en este tipo de labores.

Sobre la otra persona detenida, Noel Díaz Rodríguez explicó que en marzo del año 2022 el propio Joaquín solicitó una visita de verificación sanitaria y correspondió a Guadalupe efectuarla, a fin de corroborar el programa de control de infecciones nosocomiales. "Al efectuar su informe manifestó hechos falsos, omitiendo diversas irregularidades relevantes, mismas que detectó en sus análisis la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y que son en lo sustancial: no contar con una farmacia hospitalaria, el lugar donde se resguardaba el medicamento no contaba con instalaciones adecuadas, había medicamento sin empaques secundarios, no contaba con registro de temperatura y humedad exigidos por la Ley General de Salud, no contaba con avisos de farmacia hospitalaria, no contaba con licencia sanitaria para manejo de medicamento controlado, entre otros", advirtió.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estableció que tanto Joaquín como Guadalupe acordaron cerrar el procedimiento de verificación, aun cuando existían algunas observaciones, incumpliendo el deber de la salud, pues de haber emitido las sanciones correspondientes se pudiera haber evitado la crisis de salud por meningitis micótica, que ha ocasionado la muerte de 35 personas y lesiones en 44 más.

Después de la detención de Joaquín, extitular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado Durango (Coprised), el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, habló sobre el tema.

El mandatario estatal aseguró que el exfuncionario autorizó las licencias a los hospitales privados señalados por los casos de meningitis, pero no tenía los requisitos indispensables que validaran sus facultades para hacerlo, entre ellos la cédula y título profesional. Hasta el pasado seis de febrero se tenían contabilizados 79 casos positivos, de los cuales 35 fueron decesos.