Caen losetas de puente en ejido El Vergel

Cayeron losetas del puente ubicado a la altura del ejido El Vergel en Gómez Palacio, mismo que se encuentra sobre la carretera a Chihuahua y que cruza el segundo anillo periférico. Además, es muy notorio que hay otras a lo largo del terraplén que caerán en cualquier momento, pues ya fueron botadas y se encuentran muy salidas.

Al respecto de la situación del puente, el director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, informó que se mandó el oficio correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, solicitando que se realice un peritaje y dictamen.

"Ya se hizo la observación, incluso mandamos un escrito la SCT para que tomen cartas en el asunto, ya que ahí falló una de las losetas que se colocaron para soportar o proteger lo que es el terraplén de acceso a la rampa del puente. Está en manos de la SCT", dijo el funcionario.

Mencionó que por parte de Protección Civil de Gómez Palacio se hizo una recomendación para que no se use en tanto no se tenga un dictamen de la SCT.

"Seguimos al pendiente por indicaciones de la presidenta, Leticia Herrera, para pedir que se lleven las reparaciones correspondientes", comentó.

Fue el fin de semana cuando se presentó el colapso, aunque el director indicó que de momento no corre riesgo.

"Son son losetas de concreto que se colocan para proteger el terraplén que se va formando para dar la altura que se requiere. Solamente es una protección la estructura principal, no tiene riesgo, ya aún así sería arriesgado que yo les diga que estamos al 100% porque no es algo que dependa del municipio. Estamos haciendo los trámites correspondientes y lo iniciamos desde principios de semana para que se realicen los dictámenes", informó Reyes.

Mencionó que la afectación se ubica en un muro de 13 metros de altura : "El puente por ahí cruza la carretera del segundo anillo periférico que conecta con el área del centro de conectividad y por abajo tenemos el paso del ferrocarril pero la estructura principal no tiene riesgo", comentó.

Mencionó que se cayeron seis o siete losetas que solamente están para proteger que no se deteriore erosión del terraplén. Ayer El Siglo de Torreón realizó un recorrido por la zona y es muy visible que hay otras losetas que están por caer.