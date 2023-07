Cae hombre por tráfico de armas

El embajador de Estados Unidos en México dio a conocer que un gran jurado federal de ese país emitió una acusación en contra de David Joseph Mull, de 51 años, de North Vernon, Indiana, por un cargo de tráfico de armas de fuego sin licencia.

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mull es responsable de vender más de 500 armas de fuego a cambio de más de 350 mil dólares y otras 90 armas de fuego a cambio de 56 mil 850 dólares

Mull supuestamente sabía que las armas de fuego que vendía serían transportadas a México.

El 25 de mayo de 2016, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos emitió a Mull una carta de cese y desistimiento en la que le informaba que era ilegal participar en el negocio de tráfico de armas de fuego sin una licencia.

De acuerdo con información de las autoridades estadounidenses, durante una venta de armas de fuego el 9 de marzo de 2023, una persona no identificada por el Gobierno de EUA le preguntó a Mull por qué no tenía un negocio físico, a lo que Mull respondió: "¿Como una tienda? No quiero que nadie lo sepa. Probablemente soy como tú, no quiero que nadie lo sepa. Esperemos que podamos seguir haciendo un montón de negocios; seguiré recibiendo cosas".

"Las investigaciones de tráfico de armas de fuego son una prioridad del Departamento de Justicia, porque sabemos que las ventas ilegales de armas alimentan la violencia en nuestras comunidades y en todo el mundo", dijo el Fiscal Federal Myers. "Seguiremos trabajando con la ATF, el IRS, la DEA y todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y enjuiciar agresivamente el tráfico ilegal de armas".

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Impuestos Internos y la Administración de Control de Drogas investigaron este caso. Si es declarado culpable, Mull enfrenta hasta cinco años en una prisión federal. El gobierno también busca confiscar más de mil armas de fuego incautadas a Mull como propiedad involucrada en el delito imputado. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia real después de considerar las Pautas de sentencia de EUA y otros factores legales.

