Cae 30% flujo migrante a Juárez, dice Garduño

El flujo migratorio hacia esta ciudad fronteriza bajó 30%, aseguró el comisionado del IINM, Francisco Garduño Yáñez.

El funcionario, quien acudió a este municipio a la firma quincenal con la que debe cumplir luego del incendio ocurrido en la estación migratoria, mencionó que opera como albergue el edificio que se encuentra instalado en una parte de Los Hoyos de El Chamizal.

Dijo que está siendo usado como estación migratoria de puertas abiertas; sin embargo, no se cuenta con estaciones migratorias por parte del INM, ya que esperan que la CNDH determine la calificación de cada una.

En declaraciones, aseguró que los migrantes que son asegurados fueron trasladados a los albergues que están en el sur del país, como el Siglo XXI en Villahermosa, Tabasco, ya que son los que tienen mayor capacidad.

Sobre la caravana y las manifestaciones que llevan a cabo miles de migrantes en Chiapas y quienes exigen que se les expidan documentos para transitar en el país para llegar a la frontera norte, el funcionario explicó que no es posible entregarles documentos que no otorga la ley de migración, pues considera que sería violatorio porque no existe esta calidad o este documento para que transiten en el interior del país.