Cada 10 de mayo genera dolor y angustia entre madres buscadoras

Para muchas madres de familia, cada 10 de mayo es un día de alegría y celebración, sin embargo, para las madres que sufren por la ausencia de un hijo, esta fecha es un día de dolor y angustia, donde hasta el primer rayo de sol provoca llanto y malestar.

Así lo describió Silvia Ortiz, vocera de Grupo Vida, quien este día ofreció una misa por todos esos hijos que aún no han regresado a casa.

“Definitivamente no es un día de festejo para nosotros, es un día de muchísimo dolor, angustia, desesperación, de ganas de salir corriendo. Lo único que nos sucede al amanecer es llorar, es frustrante, sentirse muy mal. Yo quisiera hacer un intercambio, no poner a ellos (fotografías de sus desaparecidos), sino poner a los hijos de los que nos hicieron eso, a los hijos de las autoridades que fueron cómplices, que han permitido que esté pasando esto, hago un intercambio, yo sé que no les gustaría, a nadie le gusta estar en los zapatos en los que estamos y es un día difícil”.

(VAYRON INFANTE)

Y es que recordó que para ella, la primera que celebraba cada Día de las Madres era Stephanie “Fanny”, quien hace 18 años salió de casa y de quien no se sabe su paradero. “Simplemente la primera que al amanecer me decía: ‘mamá,’ y me tenía una sorpresa. Desde que no está, ya no existe nada de eso para mí, ni para la casa, entonces es bastante complicado para mí y para todos nosotros estar este día aquí y ahora”.

A la celebración eucarística que ofreció el padre Édgar Sánchez, se sumó la criba, con la que las buscadoras pasan hasta cuatro kilos de arena con restos humanos y de animales, a fin de que esta herramienta recibiera una bendición.

“Es la criba con la que trabajamos, ahí caben 4 kilos de tierra que se va trabajando para separar los restos. Me dice Óscar (esposo): ‘hay que llevarla para que la bendiga porque cuántos restos han pasado, y la estamos llevando a la casa’. Y que esa bendición se lleve para todo lo que falta. Es nuestra compañera”, compartió Ortiz.

Fue justamente en el memorial que se construyó en la Alameda Zaragoza donde se unieron las madres que forman parte del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) para participar en la misa.

En este Día de las Madres, las integrantes lanzaron un llamado a las autoridades: “Que se pongan a trabajar, que ya no queremos que sigan pasando el tiempo, porque las familias están cansando, enfermando, muriendo; ellos tienen que cumplir con su cometido, que es cumplir con la ciudadanía”.