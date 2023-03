Buscarán desarticular anexos sin permisos de operación en Coahuila

A fin de evitar que se abran y continúen operando de manera ilegal anexos o centros de rehabilitación, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dio a conocer que será la próxima semana cuando se reúna con el titular de la Fiscalía General del Estado, así como del Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a supervisiones a estos centros de rehabilitación, sostuvo que hay supervisiones, sin embargo no dependen de la Secretaría de Salud, solo apoyan, además que éstas no son propiamente supervisiones, ya que no pertenecen ni a la SS ni al Gobierno del Estado.

Añadió que la mayoría son particulares, sin embargo este tema lo está tratando con el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, así como con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup.

“La próxima semana vamos a tener una reunión, aquí la idea es fortalecer eso, los centros de adicciones, el crear nuevos va a hacer muy elaborado. Nosotros supervisamos también y les damos el apoyo, pero no dependen de nosotros”, comentó.

Dijo que a pesar de que existen incluso leyes federales que los regulan, el problema es que se abren muchos y no hay un control muy estricto de esto, lo cual es uno de los objetivos de la próxima reunión.

“La mayoría de los centros están captados, pero igual, los abren de un día para otro y perdemos el control. Registrados tenemos 64 en todo el estado que operan legalmente”, indicó.

Finalmente, comentó que la ciudadanía puede denunciar aquellos que detecten ilegales, y la SS actuará a través de Regulación Sanitaria