Buscan prevenir accidentes fatales de motocicleta

Ante el aumento de accidentes fatales en motocicletas, el Congreso del Estado de Coahuila pedirá a los a los 38 Municipios que, en coordinación con las instancias que consideren pertinentes, elaboren programas de prevención de accidentes en motocicletas, a fin de reducir la incidencia de consecuencias fatales relacionadas con percances de este tipo de vehículos.

La petición está fundamentada en un punto de acuerdo aprobado por las y los diputados en la primera sesión de la Diputación Permanente del Segundo Periodo, propuesto por la diputada Luz Natalia Virgil Orona, quien expuso como motivo el hecho de que los accidentes en motocicletas han aumentado en forma alarmante en el país, y las cifras de inciencia varían de un estado a otro, de 300 a mil por ciento.

Añadió que se han identificado diversos factores que aumentan el riesgo de accidentes y, en consecuencia, de lesiones que van desde leves a graves y mortales.

APRENDIZAJE EMPIRÍCO; UN FACTOR DE RIESGO

Entre las causas principales está el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no usar casco, la impericia, no respetar señalamientos viales y no observar las reglas para el manejo correcto de este tipo de vehículo.

Mencionó que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el 23 por ciento de los accidentes de tránsito en el mundo se concentran en las motocicletas, y que en algunos países, la cifra crece hasta un 50 por ciento.

Mencionó que en México, además de los factores de riesgo de accidentes ya mencionados, especialistas locales consideran que existe un gran problema, que es el hecho de que la gran mayoría de conductores de motocicletas se enseñaron a conducir de forma empírica, es decir, sin una escuela de por medio donde les enseñaran a conducir la moto y evitar accidentes.

Resaltó que conducir una motocicleta es 12 veces más peligroso que conducir un automóvil y en México, según cifras del INEGI en el 2021, ocurrieron 63 mil 780 accidentes de motocicletas.