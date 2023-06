Buscan evitar unión forzada de mujeres en etnias

A fin de evitar que las mujeres de las etnias sean objetivo de matrimonio o unión forzada o bajo coacción alguna, pero sobre todo los menores de edad, el diputado Fernando Rocha Amaro propuso reformar la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

"Si pretendemos llegar a consolidar una sociedad responsable, necesitamos que los responsables de la crianza y cuidado de nuestras niñas y niños sean personas adultas, con criterio propio, bien formados, bien informados y capaces de hacer frente a los retos que les depara la vida de matrimonio y como padres de familia", resaltó.

De esta manera a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el matrimonio infantil impone el rumbo de la vida de los involucrados, reduce al mínimo la posibilidad de su desarrollo personal y limita la existencia de los mismos.

El diputado local informó que si bien la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo, donde una de cada cuatro niñas que se casaban hace 10 años, en la actualidad sucede en una de cada cinco, por lo que sigue siendo una práctica generalizada.

"Independientemente de que sea hombre o mujer, ningún adolescente y menos aún, una niña o un niño, no tienen por qué tomar esa responsabilidad y no hay motivo válido para que se unan en matrimonio o en una relación similar pues, ello implica que no se les permita adquirir la suficiencia para decidir sobre su propia vida", resaltó.

Rocha Amaro, agregó que la Unicef asegura que el matrimonio infantil amenaza las vidas, el bienestar y el futuro de niñas de todo el mundo, ya que se entiende al respecto todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño.