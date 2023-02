Buscan evitar desalojo de caseta rehabilitada en Fuentes del Sur de Torreón

Ante la solicitud que recibiera la Asociación de Colonos de Fuentes del Sur de manera informal por parte de Seguridad Pública Municipal, de desalojar la caseta de seguridad para continuar con el programa de rehabilitación, el cual se emprendió a finales del 2022, piden a la autoridad buscar otro espacio que se encuentre verdaderamente abandonado, ya que la de este sector fue rehabilitado hace más de 12 años por los mismos vecinos.

"Por parte de Seguridad Pública me notifican a través de un Whatsapp que tenemos que desalojar nuestro espacio", dijo Brisa Sánchez, presidenta de la asociación, quien recibió dicho mensaje el 7 de febrero, por lo que solicitaron un encuentro con el alcalde Román Alberto Cepeda, para darle a conocer cómo opera el lugar y sobre todo que no es necesario atender dicha caseta; sin embargo no obtuvieron respuesta.

Y este martes, recibieron un nuevo mensaje, indicándoles que a las 15:00 horas de ayer miércoles, serían desalojados, por lo que de inmediato un grupo de 20 a 25 colonos y miembros de la asociación se plantaron a las afueras del inmueble, para evitarlo.

De acuerdo con la presidenta, únicamente acudieron tres personas del área de Mantenimiento de la Dirección de Seguridad Pública, indicándoles que "traían órdenes de sacar todo", sin embargo no presentaron ningún documento, por lo que los ahí presentes no se dieron por enterados de manera formal.

Sánchez, detalló que la caseta fue rehabilitada por los propios colonos hace más de 12 años, ante la falta de un centro comunitario y para evitar que se diera mal uso a la misma.

AUTORIZACIÓN

Administración tras administración, vía oficio, los colonos solicitaban la autorización de continuar con el uso de la misma para llevar a cabo talleres y otras actividades, sin solicitar recursos para hacerlo. "Nosotros hemos sido autosuficientes", dijo Brisa Sánchez.

Al inicio de la presente gestión municipal, se hizo lo mismo, sin embargo se toparon con una serie de requisitos, como el constituirse como una asociación civil, requisito que se cumplió en agosto de 2022.

Con diversas actividades como venta de hamburguesas, tacos y más, lograron recaudar 15 mil pesos para los trámites y lograr conformarse.

Pese a no haber obtenido respuesta por parte de la autoridad, los vecinos siguieron haciendo uso de las instalaciones.

Y dado que a solicitud de los propios vecinos, no solo de Fuentes del Sur sino de sectores como Obispado, Valle Dorado y otros, se organizaron para trabajar de forma coordinada con Seguridad Pública, incluso se crearon grupos de Whatsapp para tener comunicación directa e inhibir los robos.

Es por ello que consideran innecesario "rehabilitar" la caseta y que opere como tal, por lo que sugieren buscar otra que se encuentre en verdadero abandono, como lo está la de Valle Dorado, ubicada a unas seis cuadras de Fuentes del Sur.

"O en una colonia que sea realmente conflictiva, y se vean afectados por la inseguridad, ellos deben ser la prioridad, nosotros ya estamos organizados en el tema", recalcó la presidenta de la asociación.