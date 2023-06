Buscan empresarios concretar reunión conjunta por inseguridad en la 'súper'

Con el objetivo de dar seguimiento a las demandas que tienen los empresarios y la ciudadanía en general, de que se resuelva la inseguridad en la supercarretera Durango-Mazatlán, se buscará concretar otra reunión conjunta, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Durango, Eduardo Rodríguez Gálvez.

Expuso que se está planeando acudir de manera coordinada con el diputado federal Carlos Maturino, "aún no la han conseguido yo tengo una llamada pendiente con el diputado pues para ir juntos, para no traer diferentes versiones. Esto ya es imperativo, o sea, ya nos urge que nos resuelvan, no creo que tengamos que esperar un fatal o alguna situación que lamentemos para ahora sí lanzarnos todos más fuerte".

"Es momento de prevenir, que entiendan las autoridades tanto Guarda Nacional, Capufe, SICT que no es un tema de hacer polémica es un tema donde hay datos donde ya hubo accidentes mortales por las alcantarillas y sigue habiendo robos de camionetas. Esa es una realidad nadie está exagerando entonces que no esperemos a que pase algo grave para entonces sí tomar cartas en el asunto", estableció.

Y es que, como El Siglo de Torreón informó, el pasado fin de semana nuevamente se registró un asalto que se documentó en video.

