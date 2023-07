Buscan disminuir el deterioro del aire en Piedras Negras

Piedras Negras tiene problemas con ozono y material particulado, siendo los vehículos automotores la principal fuentes emisoras de contaminantes y las garitas se identifican como puntos de concentración; son algunos de los resultados del estudio de la calidad del aire que se realizó en Piedras Negras y cuyo trabajo, prácticamente se desarrolló en un año.

Lo anterior, durante la última etapa del diagnóstico y que consiste en la realización de un taller para definir acciones para disminuir el deterioro de la calidad del aire; donde participan autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno y sociedad civil; el cual se desarrolló en la pirámide del sol en la plaza de las culturas.

Piedras Negras tiene problemas con ozono y material particulado. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

La doctora Dzoara Tejeda, integrante del equipo de investigación de LTM Center for Energy and the Enviroment, dio a conocer que este diagnóstico fue elaborado con el apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADbank), a través del programa 2025.

"Fueron varias etapas, la primera fue saber si hay presencia de contaminantes que estén dañando, deteriorando la calidad del aire, sí la hay. PM 2.5, son partículas menores a dos micrómetros que uno respira, se depositan en el sistema y es muy complicado que salgan; el ozono, también hay problemas de ozono, el ozono se forma no de manera directa, sino por varios contaminantes que se generan por la combustión", indicó Dzoara Tejeda.

Doctora Dzoara Tejeda, integrante del equipo de investigación de LTM Center for Energy and the Enviroment. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

También estableció que otro de los resultados fueron establecer qué los genera, refiriéndose a los vehículos automotores, no solo a las unidades que transitan en la ciudad, sino también a lo que llaman unidades automotrices flotantes, refiriéndose al tránsito de vehículos de carga de mercancía.

El estudio se desarrolló en un año. (Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Además de realizarse un monitoreo, donde se recabaron datos de lo que está respirando la población y en la que participaron integrantes del grupo Green Tec Osos, coordinados por el ingeniero Víctor Ibarra; estableciéndose dos rutas aledañas a los Puentes Internacionales I y II; que arrojó que sí hay concentraciones arriba de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Norma Oficial Mexicana (NOM).