Colectivos buscan compromiso de candidatos a gubernatura de Coahuila

Ante el cambio de gobierno que dará en Coahuila y con el propósito principal de continuar y sobre todo mejorar el trabajo que se ha venido realizando en materia de búsqueda de personas desaparecidas, colectivos de la región Laguna y del resto del estado, buscarán un encuentro con los aspirantes a gobernador para establecer la forma en que podrían trabajar.

Lucy Castruita, presidenta del colectivo Voz que Clama Justicia por Nuestros Desaparecidos, comentó que de no lograr un encuentro con todos los colectivos cada uno de los candidatos ya una vez que se hayan registrado ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el grupo que representa sí lo hará.

"Estamos planeando como colectivos, tenemos un grupo de WhatsApp ya hicimos los comentarios que sería bueno sentarnos con cada uno de los candidatos antes de que sean las elecciones para ponérselos claro, o trabajar o trabajar o a ver cómo le vamos a hacer pero que hagan este mismo trabajo que hemos venido realizando y mejorándolo, y como cada vez le decimos al gobernador (Miguel Riquelme) usted se va y no sabemos en qué mano nos va a dejar", comentó Castruita.

La integrante del grupo que congrega a familiares de personas desaparecidas, dijo que si bien el gobernador mencionó que si gana el candidato de su partido las cosas seguirían igual, "no debemos confiarnos", recalcó.

"No podemos estar tan confiados tampoco, necesitamos que el mismo candidato se comprometa, pero no solamente el de ese color, sino todos los colores porque no sabemos cuál pueda quedar", dijo la representante el colectivo.

Así mismo, Castruita reconoció el trabajo que se ha hecho en el actual Gobierno del Estado, aunque no se hayan obtenido los resultados que se han deseado.

"El gobierno ha sido solidario, pero de alguna manera con nosotros a trabajado, que no ha habido los resultados esperados, pero al menos ya nos dan la oportunidad de estar, ahí haciendo acuerdos y tratando de sacar los resultados".

Así mismo, comentó que con el paso del tiempo y la experiencia que han adoptado los colectivos, se encuentran fortalecidos y sobre todo unidos.

"Estamos bien fortalecidos como colectivos y unidos, vemos que no, no va a ser fácil para ellos (candidatos) porque no nos vamos a dejar", insistió.

