Buscan castigar a funcionarios negligentes con la Ley Mariana Lima Buendía

Irinea Buendía, acudió al Congreso del Estado para dar a conocer la "Sentencia Mariana Lima Buendía" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además que se haga con ésta una Ley, misma con que se buscará castigar a funcionarios negligentes.

Bajo este contexto, la madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el 2010, explicó que en dicha sentencia, se reúnen tres efectos como la corte de justicia amparo en revisión 554/2013 es que toda muerte violenta de mujeres y niñas se tiene que investigar con perspectiva de genero para poder acreditar que se trata de un feminicidio, y que tiene que ser en las 32 fiscalías o procuradurías de los 32 estados del país.

El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos que son omisos, negligentes, que comenten valencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.

Irinea Buendía es madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio ocurrido en 2010.

Finalmente, el tercer efecto es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas, especificas, para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia. La capacitación es en perspectiva de género y se les tiene que dar a todos los servidores púbicos de los tres niveles.

“Desde noviembre del 2022 inicié la caravana precisamente para darla a conocer porque tendría que haber sido desde el 2015 cuando nos dan la sentencia Mariana Lima Buendía, pero por desgracia en ese tiempo por muchas circunstancias que no viene al caso mencionar, no se dio a conocer en muchos estados, no la conocen, entonces menos la aplican, por eso yo tomo la decisión de darla a conocer”, sostuvo.

Añadió que el 8 de agosto se decidió meter una propuesta de iniciativa de ley para hacer la Ley Mariana Lima Buendía con estos tres efectos, y crear un nuevo delito que se llama "Negación de la justicia con perspectiva de genero”.