Buscan asistir a Jornada Mundial de la Juventud en Portugal

Anette Cisneros y Camila Hernández, buscan vivir la experiencia de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que en este año se realizará en Lisboa, Portugal, en donde los jóvenes tendrán la oportunidad de tener un encuentro con el Papa Francisco. Para ello han realizado una serie de actividades, como el ofrecer playeras para recaudar los fondos necesarios para emprender su viaje la próxima semana.

La primera Jornada Mundial de la Juventud fue iniciada por Juan Pablo II en 1985 en Roma y desde entonces se han celebrado cada 2 o 3 años en distintos países.

Este año, la cita será del 1 al 6 de agosto, en donde se espera la presencia de más de 500 mil jóvenes de casi todo el mundo, para vivir la experiencia.

Y para ello, Anette y Camila, se han preparado por un año para poder lograrlo. La idea en Camila despertó cuando su hermano mayor Anuar, viajó a Panamá, lo que la motivó a vivir eses sueño.

"Yo conocí la jornada que iba a hacer en Portugal hace dos años, yo había escuchado historias de todo lo que se vivía, que era una experiencia única que no me debía perder. Tengo un hermano que se fue a Panamá, pero para entonces no podía ir porque no tenía 18 años… Empecé hace un año, poco a poco juntando", compartió Camila, quien aseguró que sus padres siempre la apoyaron, sobre todo por ser un evento de la iglesia.

Mientras que Anette, comentó que fue luego de escuchar las experiencias que vivieron un grupo de jóvenes que viajaron a Panamá, "yo dije, a mí me gustaría vivir la experiencia. La verdad esa fue la inspiración porque la verdad siempre he sido católica, he ido a misa, pero este evento se ve cada cuatro años y no se ve mucho de él hasta el último año, y tristemente no van muchos misioneros de Torreón, porque nunca hay un grupo tan grande", comentó.

Ambas consideraron necesario que se le diera una mayor difusión a la Jornada Mundial, pues estiman que son alrededor de 30 laguneros, los que vivirán la experiencia.

Para Anette, este viaje les permitirá conocer a más jóvenes con las mismas inquietudes, "el mismo deseo de fe que tú, pero sobre todo yo espero descubrir mi vocación, pues hay una feria vocacional en este evento, y muchas veces tienes la inquietud ya sea por la vida consagrada o a lo mejor mi vocación es el matrimonio, y yo quiero saber cuál es mi vocación".

Mientras que Camila, espera encontrar a jóvenes con la misma fe pero de diferente país, "compartir las ideas, que, aunque no se hable el mismo idioma, puedes conectar con ellos, con la fe que se tiene. Es algo que ya quiero vivir".

Tanto Anette como Camila, lanzan el llamado de ayuda, e invitan a la feligresía y a la sociedad en general, a apoyar y adquirir algunas de sus playeras que ofrecen para recaudar fondos.

Los interesados en sumarse, podrán comunicarse al 87-13-95-46-85 para mayor información sobre la mecánica de compra.