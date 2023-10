Buscan alcanzar sueño de joven con cáncer

Para ayudar a alcanzar uno de sueños “antes de partir”, la asociación Camila invita a la conferencia de Emilio Betancourt el próximo 7 de noviembre en el Centro de Convenciones de Torreón.

Se trata de un joven mexicano, quien fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer, la primera cuando tenía solo 12 años edad y que por consecuencia perdió una de sus extremidades inferiores; y ahora a sus 25 años, la enfermedad regresó más agresivo dejándolo sin posibilidades de tratamiento.

“Ya a mis 25 años he vencido en más de 10 ocasiones al cáncer, en mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que el ‘Canelo’; sin embargo en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento, lo que sí tengo es la mayor bendición a la que pueda aspirar el hombre en su vida, que es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte, es por eso que el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad”, compartió Emilio en sus redes con más de 2.5 millones de seguidores como en Tik Tok.

“He logrado todo lo que quería lograr, así que me he ganado el derecho a ver a Dios a los ojos y decirle: ‘estoy listo para ir a casa Señor’; sin embargo yo soy de la idea de que mientras la música siga sonando no podemos dejar de bailar, y es por eso que en estos últimos meses quiero cumplir mis más grandes sueños y quizá en el camino Dios me permita tocar la mayor cantidad de corazones posibles ….”.

Esta es la historia que conmovió el corazón de Victoria Leal, directora de Camila, asociación que ayuda a pequeños con cardiopatías congénitas, y quien decidió apoyar a Emilio de alcanzar su sueño como conferencista.

A la par con lo que se logre recaudar, pretende ayudar a asociaciones como Casa Feliz y a jóvenes de bajos recursos, a continuar con sus estudios.

Es por ello que invita a los laguneros a conocer la historia de Emilio y todo lo que ha logrado en su corta vida a pesar de todas las adversidades.

Los costos serán acciones de 200 pesos y se pretende llenar al máximo el Centro de Convenciones de Torreón este 7 de noviembre a las 17:30 horas. Los accesos se podrán adquirir en qticket.com.