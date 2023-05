Buscan a Amalia Estrada, joven abordó vehículo junto a expareja en Iztapalapa

"Quiero encontrar a mi hija como sea", pidió la señora Verónica Farfán Medina, quien busca a su hija Amalia Estrada Farfán quien salió el 17 de mayo de la alcaldía Iztapalapa hacia Tejupilco, al sur del Estado de México y desde entonces no se sabe nada sobre su paradero.

Amalia es mamá de tres niños de 8, 7 y 3 años quienes vivían con su expareja, Luis Daniel Pacheco Hernández, con quien salió la joven de 26 años de edad el miércoles 17 de mayo de su casa en la colonia Magueyera, abordaron un vehículo Attitude color gris que los esperó por un lapso de 15 minutos y se fueron. Con base en el único dato que le dieron autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ellos dos llegaron a Tejupilco, pero no se sabe más.

"El último día que la vi fue el 10 de mayo, cuando nos hablamos por videollamada porque yo estaba trabajando fuera. Estaba tranquila, me felicitó, hablamos de que ella iba a ir para Oaxaca y hasta ahí. No me dijo nada sobre el papá de mis nietos, si lo veía, nada. Ellos estaban distanciados, no estaban juntos", explicó.

En este "duro" camino para localizarla, señaló que ha tenido que dejar de trabajar, ella también cuida a sus padres y por ahora, recibe ayuda de sus hermanos para poder dar con el paradero de su única hija. "Yo conseguí con los vecinos el video donde se ve que abordan el taxi, esos datos se los entregué a la Fiscalía, por eso lo que yo pido es que investiguen y den con el paradero del conductor del taxi o el dueño, todavía no saben si es un taxi de aplicación y de cuál", reclamó.

Precisó que también la mamá de Luis Daniel Pacheco Hernández, el papá de sus nietos denunció su desaparición, pues otro dato que les dio la autoridad es que su hija sí llegó a Tejupilco, la última actividad de su Facebook fue a las 18:00 horas de ese mismo miércoles, pero en su celular no responde, ni entran las llamadas, mientras que el celular de Luis Daniel tuvo actividad a las 14:00 horas de ese mismo miércoles y no se volvió a conectar.

Desconoció la razón precisa por la que viajaron al sur de la entidad, sólo sabe que su hija fue por un automóvil, pues al parecer se dedicaba a la compra-venta de vehículos. "Yo sabía que ella trabajaba en la tienda Cuidado con el Perro, por internet vendía cosas para celulares, me enteré apenas que se dedicaba a vender carros, de mi domicilio salió a las 04:20 de la mañana", confirmó la mamá de Amalia.

Además, este sábado acudirá a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde también inició la ficha de localización, pero con el objetivo de reunirse con las autoridades, pues no conoce Tejupilco y no ha tenido dinero para llegar hasta ahí y preguntar si han visto a su hija.