Burrita Burrona se quita la máscara en plena transmisión: ¿quién se encuentra detrás de la botarga?

Burrita Burrona sorprendió al quitarse la botarga en plena transmisión en vivo, ¿quién se encuentra detrás de este carismático personaje?

Desde hace varios meses, la botarga de la Burrita Burrona ha logrado conseguir gran popularidad en redes sociales, ya sea por su peculiar forma de ser, misma que muestra junto a la drag queen Turbulence, o por sus características frases, tales como: "con la niña no", o "sin atacarse".

A pesar de que la persona que se encuentra detrás de la botarga es un miembro ya conocido por la comunidad, fue durante el programa de Pinky Promise que la Burrita Burrona, entre lágrimas, decidió quitarse la máscara, sorprendiendo a más de uno en el proceso.

En dicha entrevista, donde también se encontraba Turbulence, hablaron de diversas situaciones y temáticas de su vida profesional y personal, sin embargo, fue hasta al último de la emisión que la Burrita Burrona decidió quitarse la máscara.

Este emotivo momento vino acompañado de unas palabras que la Burrita le dedicó a Turbulence: "Voy a decir algo, que jamás he dicho fuera de la botarga, en el espacio en que yo me he sentido auténtica, respetada y tratada ha sido en Pinky Promise y sobre todo que me han dado el espacio", comenzó a contar entre lágrimas.

Tras esto, la Burrita le agradeció a su compañera por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su trayectoria: "Es mi amiga, es mi hermana, merece el respeto de toda la gente y porque es una de las mejores drag queens que tiene México, sin ella yo no estaría aquí y si algo yo sé es ser agradecida, y agradezco que haya creído en mí, te amo", sostuvo.

Pero, ¿quién está detrás de la Burrita Burrona?

El personaje fue creado por Momo Guzmán y Turbulence, y es Guzmán quien le da vida a la querida Burrita Burrona. De acuerdo con una entrevista, Turbulence habría motivado a Momo a ganar dinero a través de la creación de contenido, teniendo su propio canal de YouTube, el cual se transmite desde Monterrey, Nuevo León.

Cabe destacar que la verdadera identidad de la Burrita no ha sido un secreto para nadie, ya que en diferentes emisiones de su programa se ha quitado la máscara.