Burrita Burrona revela que la producción de LCDLFM le prohibió hablar mal sobre Ferka

La Burrita Burrona, el personaje más popular de TikTok y YouTube, tuvo una aparición en el programa de radio de Yordi Rosado, en donde, entre varios temas, sacó a la luz una particular situación que vivió con la producción de La Casa de los Famosos México.

Según las palabras de la Burrita, una botarga drag interpretada por Momo Guzmán, ella y su compañera de programa, Turbulence Drag Queen, fueron invitadas a un live de redes sociales con Pablo Chagra, para La Casa de los Famosos México. En esa ocasión, Ferka acababa de ser eliminada del reality, por lo que también estaría presente en la transmisión en vivo, sin embargo, Burrita sacó a la luz una petición que hizo la producción.

El tema salió a la luz después de que Yordi Rosado cuestionó a Burrita y Turbulence sobre que opinaban del reality más famoso del momento en México.

"Quieres la verdad, o me vas a censurar como allá. Una vez nos invitaron a un live viejo de La Casa de los Famosos, pero viejo, y antes de entrar al live, nos dijeron... estaba Ferka eliminada, ¿te acuerdas de Ferka?, muy polémica. Nos dijeron: no la pueden atacar, no le pueden decir nada", dijo la Burrita. "Yo dije, oye, pero también hay transa porque el Paul trae papel y pluma", agregó.

La respuesta de la producción fue que no podían decir nada al respecto del tema.

"No pueden decir eso, y no pueden leer comentarios de eso", señaló la Burrita.

Al respecto, Yordi agregó que en ese espacio sí podían atacar a Ferka; aunque luego dejó claro que era una broma.

La Burrita agregó: "Yo no estoy jugando, pero la gente quiere la realidad".

Cabe señalar que la Burrita y Turbulence han dejado claro que su apoyo va directamente para Wendy Guevara.