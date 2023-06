Bryan Cranston anuncia su retiro temporal para enfocarse en su esposa

Antes de que Bryan Cranston se despida de la actuación, aún tiene muchas cuentas por saldar, pues sigue trabajando en la reunión de Malcom in the middle y tiene como objetivo regresar a los escenarios de Brodway, sin embargo, su retiro temporal del cine y la televisión ya es una decisión tomada, pues para el actor es muy importante regresar a su esposa, Robin Dearden, todos los sacrificios que ha hecho por él a lo largo de su carrera por lo que, dentro de tres años, se alejará del mundo del entretenimiento para comenzar una vida pacífica junto al amor de su vida.

Las recientes declaraciones de Cranston han causado sorpresa entre sus seguidores, pues nadie vio venir que el querido Walter White tenía en sus planeas alejarse de la actuación, luego de lograr una carrera prolífica en la interpretación de personajes de gran complejidad, sin embargo, el actor de 67 años tomó esa decisión motivada por una poderosa razón; recompensar a su esposa que por más de dos décadas se ha acoplado a los cambios de vida de Bryan, pues su carrera ha ameritado muchos viajes, mudanzas, ausencias y la adaptación a los planes de los proyectos en los que ha sido partícipe.

El actor de Breaking Bad habló más a fondo de dicha determinación para "GQ", pues se ha convertido en la portada de la revista de este mes de junio.

De acuerdo con Cranston, Robin, quien en su esposa desde hace más de 30 años, ha estado los últimos 24 años siguiéndolo a todas las aventuras, decisiones que ha tomado, todas ellas, con el objetivo de hacerse de un lugar dentro del mundo de la actuación y ahora que lo ha logrado, el actor quiere tomarse un tiempo para disfrutar todos los frutos que ha cosechado a lado de su pareja.

"Durante los últimos 24 años, Robin ha sido la 'plus-one', ha sido la esposa de una celebridad, ha tenido que pivotar y ajustar su vida con base en la mía, ella tiene un tremendo beneficio de ello, pero estamos desiguales, quiero nivelar eso, ella se lo merece", destacó el actor.

Para llevar a cabo este deseo, el actor ya ha estado haciendo algunos planes a largo plazo; entre ellos se encuentra el de cerrar su productora cinematográfica, así como tiene pensando vender la mitad de las acciones de "Dos hombres", el mezcal que lanzó a lado del actor Aaron Paul, quien dio vida a nada más y nada menos que Jesse Pinkman, el exalumno y socio de Walter White, en Breaking Bad, pues para el 2026 tiene planeado mudarse a vivir a Francia junto a su esposa.

En ese año, Bryan habrá cumplido los 70 años, por lo que estimó que para esas alturas estará completamente listo para dejar atrás los platós, los guiones, y las arduas jornadas de filmación para adentrarse a una ciudad desconocida, de la que tendrá que aprender su idioma para poderse comunicar, mientras él y su esposa pasan lardas jornadas de paseo conociéndose, todavía más, el uno al otro.

"Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones, es una pausa, es una parada y no estaré pensando en el trabajo, no voy a recibir llamadas telefónicas", aseguró a la revista británica.

Sin embargo, Bryan aclaró que no se trata de una despedida de la actuación, sino temporal, la que se extenderá a lo largo de un año, tiempo que, además de aprovechar para estar a lado de Robin, asegura que le servirá para replantearse su forma de interpretar papeles, pues considera que está quedándose sin ideas para dar vida a los personajes que le ofrecen de manera original.

"Explorar una experiencia de vida más amplia me da la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica", destacó.

Entre otros de sus planes -confió el actor- es que se desconectará por completo de las redes sociales y llevará a cabo objetivos que se trazó por mucho tiempo, pero que nunca cumplió como leer las novelas clásicas que siempre le han llamado la atención.