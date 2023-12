Juan Brunetta ya estaría arreglado con Tigres

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el argentino Juan Brunetta, quien tuvo un excelente Apertura 2023 con Santos Laguna, está arreglado con los Tigres, con los que habría pactado hasta diciembre de 2027.

Brunetta llegó a Santos Laguna para el torneo Apertura 2022 y en tres certámenes con los Guerreros ha jugado 53 partidos de Liga MX, en los que suma 19 tantos.

El Apertura 2023 es el mejor torneo del argentino con Santos, anotando un total de 10 goles y siendo el mejor asistidor del certamen, lo que llamó la atención de varios equipos.

Los Tigres, que hoy se enfrentan al América en el partido de ida de la final, habrían pagado la cláusula de rescisión del argentino, quien tendría una mejora en su salario.

Respecto a la contratación de Brunetta, Fernando Gorriarán, quien jugó con el argentino en Santos Laguna en el torneo Apertura 2022, le dijo que sería feliz si llega a firmar con los felinos.

"Nosotros en la interna no tenemos nada oficial, no sabemos, solo los rumores; con él he hablado mucho, yo lo conozco, somos buenos amigos y yo lo que le dije es que si él viene va a ser feliz, por lo que es el grupo, por el grupo humano que hay, por lo que es la gente, por lo que es jugar cada 15 días con el estadio lleno; ojalá que se pueda dar por él, porque nos va a dar una mano muy importante para lo que va a ser el 2024 que también tenemos muy importantes por competir", dijo el uruguayo previo al duelo de la final.

Los Guerreros, que reportarán mañana a su pretemporada, no han anunciado bajas ni altas rumbo al próximo torneo.

