Brunetta dice que jugarán una final

- Previo al crucial partido de hoy frente al San Luis, el mediocampista argentino Juan Brunetta resaltó la unidad que existe entre los Guerreros.

"Lo importante es que el grupo está muy unido desde el primer día que empezamos y es lo más importante. Somos un grupo de buenas gentes y sin duda eso nos hace más fuertes para jugar una final el día de mañana (hoy), porque afrontaremos este partido de esa manera, así que pelearemos para estar a la altura y llevar al club a los puestos en los que tiene que estar. Vamos a enfrentar a un rival que lo hizo muy bien este torneo, que tiene un muy buen equipo, una idea clara, buenos jugadores, así que por algo está en la posición que está", explicó el argentino.

Acerca de su nivel futbolístico, Brunetta dijo que: "Son momentos del jugador y en Santos me he encontrado muy bien desde el primer día, la verdad me han hecho sentir como en casa desde el primer día, así que estoy muy contento y tiene que ir acompañado de los resultados del equipo. Espero que mañana (hoy) podamos clasificar, que es lo más importante de todo", aclaró.

Sobre el torneo de Harold Preciado, que está en la cima de la tabla de goleadores con una ventaja de dos goles, dijo: "Lo de Harold obviamente es muy importante para el club, para él en lo personal. Es un jugador de primera clase que todo equipo quiere tener, y eso quiere decir que ayuda mucho al equipo con su trabajo, así que ojalá se le pueda dar, está muy cerca".

SOBRE LOS RUMORES

Acerca de los rumores que lo ponen en varios equipos al finalizar el torneo, explicó: "Estoy tranquilo, sé que se habla por ahí, pero tengo la cabeza acá, estoy centrado en Santos y mi objetivo es que Santos juegue el 'play in' que es lo más importante".

Brunetta entiende a los aficionados, que ante la falta de resultados no han ido en buen número al estadio Corona.

"Entendemos el fastidio de la afición porque no hicimos un buen torneo, no estuvimos a la altura de lo que esperábamos nosotros, que era meternos en liguilla directa, porque considero que tenemos un equipo para hacerlo. Entiendo a la afición, pero siempre nos estuvo apoyando, más allá de esa molestia. Esperemos darles una alegría, que ellos también se lo merecen", expresó.