Browns confirma que Nick Chubb se perderá la temporada por lesión en la rodilla

Kevin Stefanski, entrenador de los Cleveland Browns, anunció este martes que el corredor Nick Chubb quedó fuera de la temporada 2023 de la NFL por una lesión en la rodilla izquierda que sufrió el lunes pasado durante el juego Steelers.

"Hablé con él esta mañana, está decepcionado como todos, pueden imaginar. Es difícil porque estos muchachos pusieron mucho en esto. Son personas antes que nada y le duele, nos duele a todos por lo que está pasando", explicó Stefanski en conferencia de prensa.

El corredor, que requerirá cirugía para reparar la lesión, se lastimó en el inicio del segundo cuarto del partido del pasado lunes que los Browns perdieron 26-22 ante los Pittsburgh Steelers.

Sucedió en un acarreo en el que el nacido en Cedartown, Georgia, intentaba llevar el balón a la zona de anotación, pero su pierna se atascó al ser derribado y su rodilla se dobló de manera dramática.

El cuatro veces elegido al Pro Bowl fue retirado del campo en el carrito de emergencia entre aplausos de los aficionados de los Steelers, que corearon el nombre del jugador mientras éste abandonaba el Acrisure Stadium, hogar del acérrimo rival de los Cleveland Browns.

El pesimismo sobre la gravedad de la lesión que sufrió lo confirmó este martes su entrenador.

"Lo mejor que podemos hacer para apoyar y honrar a Nick Chubb es salir y actuar en el campo. Creo que eso es, en última instancia, lo que Nick espera que haga este equipo", aseveró el coach.

Kevin Stefanski subrayó que no podrán sustituir la figura de Chubb, aunque siempre habrá en la plantilla alguien listo para competir.

"No reemplazas a Nick Chubb. Simplemente no se hace eso; miras a tu alrededor y no hay una sola persona que reemplace a un jugador de su calibre. Entonces todos tenemos que hacer un poquito más. Hay que hacer un poquito más en todos lados", puntualizó.

Es la segunda vez en su carrera que Chubb sufre una lesión de este tipo. En el 2015, cuando jugaba para los Georgia Bulldogs del fútbol colegial, también se rompió los principales ligamentos de la rodilla izquierda.

En este 2023 Nick Chubb buscaba tener su quinta temporada consecutiva con más de 100 yardas por carrera; ante su ausencia, Jerome Ford será el corredor principal de los Browns.