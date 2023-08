Britney Spears habla de su rompimiento con Sam Asghari: 'no podía soportar más el dolor

Después de que se diera a conocer la separación entre Britney Spears y Sam Asghari, la 'Princesa del pop' rompió el silencio y habló de su rompimiento con el modelo.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Spears y Asghari habían finalizado su matrimonio, tras 6 años de relación y casi un año de haberse casado. Según se informó, había sido Sam quien le pidió el divorcio.

A pesar de que en ese momento Britney no había dado declaraciones al respecto, a través de su cuenta oficial de Instagram la cantante rompió el silencio y reveló cómo ha vivido esta ruptura.

Acompañada de un video de ella en ropa interior verde y largas botas negras, Britney Spears comentó: "Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien asó que estoy un poco sorprendida pero… No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie, pero no podía soportar más el dolor".

Tras esto, la cantante mencionó que ha estado recibiendo muy bonitos mensajes de apoyo, sin embargo, aseguró que las cosas y su vida no siempre es perfecta.

"¡Llevo demasiado tiempo haciéndome la fuerte y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está muy lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre como me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades!”

Al finalizar, Britney mencionó también a su padre, argumentando que si no fuera fuerte, ya hubiera sido medicada: “¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me mandarían lejos a lugares para que me curaran los médicos! Pero era cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente... No bajo condiciones”, sostuvo.