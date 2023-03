Brilla Marcelo Mexsen Murra con LIU

El golfista lagunero Marcelo Mexsen Murra, obtuvo el subcampeonato en el Bash at the Beach, celebrado en el Surf Golf and Beach Club en Carolina del Sur. Representa como jugador novato, a los Tiburones de la Universidad de Long Island.

Y es que el bicampeón del Anual del Campestre Torreón en 2020 y 2021, así como monarca de la Zona Norte, finalizó con un total de 206 golpes (-7), luego de tres rondas con tarjetas de 70, 67 y 69. Quedó a un impacto del primer lugar de la competencia, Caden Weber de Utah Valley.

El exintegrante de los Tigers de La Rosita, ayudó para que los Sharks terminaran cuartos de 18 diferentes universidades, entre las que se incluían Bucknell, Connecticut, Dayton, Delaware, Holy Cross, Maryland-Eastern Shore, Navy, North Carolina A&T, North Carolina Central, Oral Roberts, Presbyterian, Queens, Rhode Island, Rider.

Después de Mexsen, su mejor compañero ubicado fue Lewis Wright, que finalizó en el lugar 14 en la general con uno sobre par (71-74-69), con una suma de 214 impactos. Kyle Underwood y Jan Rybczynski empataron en el puesto 36, cada uno disparando +7, con una suma 220.

La Universidad de Long Island (LIU, por sus siglas en inglés), vuelve a la acción el próximo sábado 25 y 26 de marzo con the Battle at Rum Pointe, que se jugará en Ocean City, Maryland, siempre y cuando el clima lo permita.