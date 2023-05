'Me costó mucho superarlo', Brenda Bezares habla de su versión sobre la muerte de Paco Stanley

Brenda Bezares, una de las afectadas en el caso de Paco Stanley, habló de su participación en la serie biográfica que harán del presentador y sostuvo que “todo lo que dijo es verdad”.

Fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer que una plataforma de streaming lanzará la serie biográfica sobre Paco Stanely, quien fue asesinado a las afueras del restaurante El charco de las ranas en 1999.

Entre los testimonios que se recaudaron para este proyecto está el de la modelo y presentadora Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, uno de los principales sospechosos de la muerte del conductor.

Mediante una entrevista para el programa De primera mano, la regiomontana reveló más detalles de cómo fue su proceso para superar este difícil momento y los rumores que vinieron después de esto.

"Me negué durante muchos años a hablar al respecto, es un tema que para mí me costó mucho superar, años de terapia, años de reencontrarme, años de sanación y pues es algo que yo nunca quise hablar", comenzó a contar la mujer desde Monterrey.

"Yo ya no soy esa niña de 25 años, yo ya no soy esa persona, me duró mucho tiempo el poder hablar y sacar, fue también catártico participar, di mi testimonio de lo que sucedió, cómo estuvieron las cosas, y es lo único que sé".

Ante los rumores y señalamientos que esta producción iba a traer, la modelo mencionó lo siguiente: "Estoy muy fortalecida mental, psicológicamente y físicamente, me he preparado en muchos aspectos, pero nunca se está del todo bien. Me quedo tranquila porque me asiste la verdad y porque no tengo nada que demostrar, entonces eso también me da mucha tranquilidad, pero lo que más tranquilidad me da es que tengo la verdad de mi lado".

Brenda también contó que, después de ser difamados y acusados, se crearon diversas reformas para la protección: "Gracias a este caso se hicieron muchas reformas para los infantes, para la difamación, hoy tenemos leyes que nos amparan, nos costó a nosotros vivirlos, antes no había Mario N', era tal cual (el nombre)", sostuvo.