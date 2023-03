Break Point

Los récords están para romperse. El éxito, dicen, es más placentero cuando se superan un sinfín de dificultades para alcanzarlo y un gran ejemplo de esto es Novak Djokovic, quien no pudo haber deseado un mejor inicio del 2023 que coronándose en el primer Grand Slam (GS) del año: el Abierto de Australia, su torneo, la competición en la que más veces ha tocado la gloria (10) y en la que mantiene un invicto de 28 duelos consecutivos.

Si me pidieran un sinónimo de superación, sin duda nombraría a Nole, aunque me quedo corta para describir lo que el serbio representa para el tenis mundial y el deporte en general, pues su carácter, determinación y la forma tan directa de decir lo que piensa, no se dieron de la noche a la mañana. Su historia es un ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo duro, dedicación y una actitud positiva.

El nacido en Belgrado creció en medio de la guerra. Junto a su familia, tenía que refugiarse en sótanos durante los bombardeos y, en ocasiones, sólo se alimentaba de pan; algo difícil para un niño que comenzaba a ver el tenis como un único escape con el apoyo de sus padres, quienes hicieron lo imposible para asegurarse de que pudiera triunfar. El desenlace ya lo conocemos.

Y es que el jugador de 35 años supo ganarse el respeto y lugar en el llamado “Big 3”, compuesto por dos de los tenistas más populares e importantes en la era actual: Roger Federer, Su Majestad, a quien superó en títulos de GS; y Rafa Nadal, con el que comparte la marca de 22. Ni si quiera los problemas digestivos que experimentó en el 2010 le impidieron seguir con el camino trazado.

Al final, descubrió que una dieta libre de gluten lo hacía sentir mejor y lo ayudaba a tener más energía y resistencia en la cancha. Pero eso no es todo, ya que a lo largo de su carrera, Djokovic ha sumado muchas marcas destacadas, incluido el de ser el jugador con más semanas como número uno del mundo en el ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), con 379.

Además, es el cuarto máximo ganador de trofeos en la ATP con 93, superando de nueva cuenta a Nadal (92) y al asecho de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109). No me gusta tener ídolos. Voy en contra de las comparaciones, pues creo que cada deportista tiene cualidades que lo distinguen del resto. Reconozco la grandeza de Roger Federer y el legado que dejó para las nuevas generaciones; destaco la garra y compromiso de Rafael Nadal en cada uno de sus partidos, su manera de vivir los juegos es un deleite; y me pongo de pie para aplaudir la lucha de Novak Djokovic para lograr brillar por sí solo.

Lástima que su rechazo a la vacuna contra el Covid19 le impedirá, de nueva cuenta, participar en los torneos de Estados Unidos, empezando por el Indian Wells y Masters de Miami.

Instagram: @glz_mariana.