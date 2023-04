Braian Romero tiene convicción y esperanza de clasificar a Xolos a la liguilla

El delantero del Club Tijuana, Braian Romero, se reunió con los medios de comunicación en conferencia de prensa previo al encuentro de la fecha 14, cuando reciban al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio Caliente.

Romero expresó que en el partido ante los emplumados, se juegan más que 3 puntos y están concentrados para afrontar este compromiso por todo lo que representa.

“Nos jugamos mucho este partido pensando en la porcentual, es una de las últimas oportunidades para meternos al repechaje, somos fuertes en casa, no hemos perdido y buscaremos el triunfo por todos lados para poder entrar a la liguilla”, expresó.

Además, agregó: “Tenemos que ser un equipo intenso ahora contra Querétaro, hacer sentir que queremos estar ahí peleando en los primeros puestos, después sabemos que ellos vienen de una levantada y que es un equipo duro porque es un equipo que está peleando ahí abajo, es una linda oportunidad para ellos de acercarse, pero espero mucha intensidad, compromiso y por sobre todas las cosas actitud, tenemos que demostrar lo que venimos haciendo esta semana al campo de juego”.

El delantero de la jauría nos comentó que el equipo aún está en proceso de adaptación, a pesar de que los resultados no se han dado sabe qué el equipo ha peleado ante equipos importantes y confía en que se conseguirá el objetivo de entrar a liguilla.

“Creo que estamos en un proceso de adaptación con el entrenador nuevo, hemos hecho buenos partidos, pero no en cuanto a resultado, hemos ido a jugar con grandes rivales y nos hemos medido ante América o Chivas de visitante y no nos trajimos nada, pero hicimos grandes partidos, es un déficit que está teniendo el equipo que hace bastante no podemos ganar de visitante, así que tenemos que seguir trabajando para mejorar eso y tratar de hacernos fuerte de local para que nos pueda llevar a la liguilla”, comentó.

Para finalizar, Brian afirmó su convicción de que el equipo se debe trazar como meta el clasificar a liguilla: “Totalmente, estoy cien por ciento convencido y lo puedo llegar a firmar que vamos a entrar”.