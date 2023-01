Desde su lanzamiento, la canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido en toda una sensación en la música, y es que además de posicionarse en la lista Hot 100 de Billboard, la 'tiradera' de la colombiana hacía Piqué ha llegado a distintas partes del mundo, entre ellos Japón.

Mediante sus redes sociales el productor argentino compartió un tiktok en donde se logra observar a la boyband japonesa One N' Only bailando al ritmo del éxito de Shakira y Bizarrap, justo en el verso en el que se encuentra la indirecta para el ex de la colombiana, Gerard Piqué.

Este video, el cual ya cuenta con más de 2 millones de me gustas generó un sin fin de reacciones al respecto, en donde usuarios de habla hispana revelaban que jamás hubieran imaginado ver al grupo bailando este éxito y que después de esto sin duda los iban a comenzar a seguir.

"Dios, pensé que era un edit", "Clara-mente ellos salpicaron", "Son tema Shakira", "Seguro Shakira ya lo vio, ella los sigue", "Ellos son más latinos que yo", "Clara-mente los comenzaré a stanear", fueron algunos de los comentarios que se podían leer.

Boy band japonesa se unen al trend de la canción de Shakira y Bizarrap