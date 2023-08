Blue Beetle le rinde homenaje al Chapulín Colorado en su película

El pasado 17 de agosto se estrenó Blue Beetle, película del universo de DC protagonizada por Xolo Maridueña.

Blue Beetle es el nombre de tres superhéroes ficticios que aparecen en varios cómics estadounidenses publicados por una variedad de compañías desde 1939.

Blue Beetle rinde tributo al Chapulín Colorado

El director puertorriqueño, Angel Manuel Soto, creció viendo a uno de estos pioneros en la televisión mexicana, y quiso homenajear al icónico personaje Chapulín Colorado en su primera gran producción.

El Chapulín Colorado, el personaje creado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), más conocido como "Chespirito", desde principios de los 70.

De acuerdo con "Chespirito", los seres más poderosos de Marvel y DC "No son héroes. El Héroe es el Chapulín Colorado, y esto lo digo en serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil y tonto", explicó el creador.

"Es consciente de esas deficiencias, pero se enfrenta al problema, es un auténtico héroe. Y a menudo pierde, que es otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos?", agregó.

¿En qué parte de Blue Beetle aparece el Chapulín Colorado?

La primera referencia al personaje se refleja a través del invento de "Rudy", el tío del protagonista, que bloquea las señales de vídeo y reproduce escenas del Chapulín Colorado para que Jaime y Jennifer se cuelen en las oficinas de Kord.

La segunda en la escena post créditos de Blue Beetle, donde la versión animada del personaje se encarga de cerrar la proyección a modo de homenaje a la cultura mexicana.